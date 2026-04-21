Cibernético y Potro de Acero presentan La Taberna del Pecado EN VIVO

Cibernético y Potro de Acero iniciaron un proyecto llamado La Taberna del Pecado, el cuál le ha gustado a la afición al pancracio mexicano y en el que estos dos personajes hablan sobre anécdotas que han ocurrido dentro de este deporte, episodios que ya tienen más de 10 mil vistas y que han creado un fandom que pedía a gritos un show en vivo.

Después de tanto esperar, fue este martes cuando Cibernético y Potro de Acero dieron a conocer que tendrán su primer programa arriba de un escenario, con público y que los asistentes podrán participar en el show platicando sus anécdotas como ocurre en cada episodio de La Taberna del Pecado.

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Cibernético revela que los asistentes a “La Taberna del Pecado” EN VIVO podrían ver al comediante Ojitos de Huevo en la alfombra roja



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Durante la conferencia de prensa en la que se dio a conocer la noticia, Potro de Acero comentó que La Taberna del Pecado “es un proyecto que nació de una comida, de repente dijo Cibernético ‘vamos a hacer algo, un programa donde hablemos de todo lo que se nos ocurra’ y se empezó a sumar que el público fuera parte del programa, mandándonos sus historias donde les ocurrían cosas bastante complicadas”.

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¿Cuándo será el show EN VIVO de Cibernético y Potro de Acero?

El show en vivo será el próximo 5 de junio del 2026 en el Teatro Principal Gran Recinto en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México, el cual será un show único para las personas que asistan, porque Cibernético reveló que quiere que lo que ocurra en el recinto se quede ahí.

Por su parte, Cibérnetico reveló que esta nueva etapa como influencer y la transición ha sido “chingo…, porque estoy vigente con las generaciones actuales, muchas veces pasa en el rubro de los luchadores que preguntan ‘¿Todavía lucha?, ¿todavía vive?’ Es lo que pasa, ese es el cambio generacional, que ya te ve otro tipo de gente, que a lo mejor nunca ha visto lucha libre, pero ya ve los podcast y te reconoce”.

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Cibernético cuenta cómo ha sido la experiencia de incursionar en las redes sociales y que lo más importante es seguir vigente con las nuevas generaciones



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¿Cuáles son los precios para ver show de Cibernético y Potro de Acero?

Además, Octagón estuvo presente en la conferencia y felicitó a los dos personajes de La Taberna del Pecado por este nuevo paso en su proyecto.

“Nosotros estamos aquí apoyando al Cibernético y al Potro de Acero. Yo los felicitó de antemano porque ahorita ya brincaron a hacer un programa en vivo que no es fácil y hay mucha gente que los quiere ver y yo de antemano estoy aquí para felicitarlos”.

Los precios para este evento serán muy accesibles para el público, el más barato será el “Oro” que tiene un costo de 350 pesos, después el VIP en 650 y por último si quieres el Meet & Greet con Cibernético y Potro de Acero tiene un precio 1,500 pesos mexicanos.

EVG