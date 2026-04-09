Leyendas de la Lucha Libre inmortaliza batallas de gladiadores mexicanos

La memoria del pancracio mexicano encuentra un nuevo hogar fuera del cuadrilátero con el lanzamiento de Leyendas de la Lucha Libre, una colección editorial que documenta los combates de apuestas más emblemáticos y los convierte en testimonio tangible de una tradición reconocida como patrimonio cultural intangible.

Impulsada por la editorial RBA, en colaboración con el Consejo Mundial de Lucha Libre, la obra propone algo más que nostalgia. Se trata de un archivo vivo que reconstruye, a través de crónicas detalladas y fotografías nunca antes vistas, los momentos en los que se jugó el orgullo, la máscara o la cabellera, elementos esenciales de la identidad de este deporte.

Perro Aguayo, Rayo de Jalisco Jr. y Lizmark, en una legendaria pelea. ı Foto: Cortesía›Colección Christian Cymet/José Gandhy Mares Martinez (Black Terry Jr.)

El Tip: La colección Leyendas de la Lucha Libre será catorcenal hasta el número 19, a partir del 20 saldrá semanalmente.

Durante la presentación, ayer, el especialista Christian Cymet destacó la dimensión histórica del proyecto: “Se seleccionaron 60 luchas de diferentes décadas, fue muy complicado conseguir imágenes. En los años 50 hubo luchas que tuvieron conflictos o bloqueos y aquí es mostrar lo que pasó en ese tiempo. Queremos darle valor a la industria de la lucha libre a través de esta colección”, explicó, subrayando el reto de rescatar material que nunca fue capturado en video.

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La colección recorre combates que marcaron generaciones, desde el mítico choque entre El Santo y Black Shadow, hasta enfrentamientos más recientes como Atlantis contra Villano III o Rayo de Jalisco Jr. frente a Cien Caras, todos ellos pilares de una narrativa que trasciende el deporte para instalarse en la cultura popular.

Para Adolfo Rodríguez, representante de RBA, el proyecto representa una apuesta editorial de gran alcance: “Para nosotros es un orgullo hacer este sueño hecho realidad”, afirmó. Añadió que la colección “combina nuestra experiencia en contenidos de alta calidad con el vibrante legado del pancracio” y que está pensada para “cautivar tanto al coleccionista experto como a las nuevas generaciones”.

La luchadora Marcela puso el acento en la carga emocional de los combates: “A mí me marca mucho la lucha de Cien Caras con el Rayo de Jalisco, y es hermoso que quede plasmado para la historia de la lucha libre”, señaló. También reconoció el papel de la afición: “Estoy muy agradecida con todo el público y la afición. También celebro a las pioneras en la lucha libre, porque les damos paso a las nuevas generaciones”.

Desde su experiencia, Atlantis ofreció una mirada íntima sobre la disciplina y permanencia: “El amor a la lucha libre es incansable”.

Dijo que no es sencillo permanecer. “Es fácil llegar, pero mantenerse 43 años en el top no es nada fácil”, expresó, y detalló su rutina: “Yo entreno de lunes a sábado todos los días y tengo nueve máscaras de las más importantes”, reflejando el compromiso detrás de una carrera legendaria.

Leyendas de la Lucha Libre inmortaliza batallas de gladiadores mexicanos ı Foto: Cortesía›Colección Christian Cymet/José Gandhy Mares Martinez (Black Terry Jr.)

El gladiador también profundizó en el simbolismo de las apuestas: “La lucha más importante del ring es una pelea máscara contra máscara. Es una parte de uno y perder la máscara es una rayita más al tigre”. Y añadió sobre el impacto en el público: “Muchos aficionados van por primera vez y se hacen adictos a este espectáculo. La lucha libre es mi vida”.

El primer volumen ya se publicó y está dedicado al combate entre Místico y Black Warrior. Las siguientes entregas seguirán una periodicidad catorcenal, consolidando una colección que busca permanecer en el tiempo.

Con esta iniciativa, la lucha libre reafirma su lugar como un fenómeno cultural que une generaciones y territorios, que inmortalizan la épica de sus protagonistas y la pasión de su público.