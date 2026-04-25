Cruz Azul ya analiza al reemplazo de Nicolás Larcamón; ellos son los favoritos para llegar a La Máquina

Cruz Azul sacó a Nicolás Larcamón de la dirección técnica a falta de una jornada para terminar la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y el cuadro celeste ya tiene a sus candidatos para ser su nuevo maquinista para el siguiente certamen.

Tras la baja de Larcamón, La Máquina pondrá a Joel Huiqui como el interino hasta que se determine el nuevo estratega y los principales candidatos son Matías Almeyda, Hernán Crespo, Martín Anselmi y Miguel Herrera, muchos de ellos viejos conocidos de la Liga MX.

Matías Almeyda mientas dirigía en España al Sevilla ı Foto: Especial

Matías Almeyda es un entrenador probado en el futbol mexicano. Fue campeón con Chivas de la Liga MX, de la Copa MX, la Supercopa MX y la Concachampions. Su última experiencia fue con el Sevilla de España, que no terminó tan bien pues el club lo sacó por malos resultados.

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Miguel Herrera sigue por el mismo plano que el Pelado, siendo campeón del futbol azteca con el América, pero quien viene de fracasar con Costa Rica al no poder llevar a la selección centroamericana a la Copa del Mundo 2026. A pesar de ello, es un DT que no le faltarán ofertas en el país.

Otro entrenador que suena para llegar a La Máquina es Martín Anselmi, quien ya tuvo una experiencia en el cuadro celeste, regresándole la identidad al club, metiéndolos en una final de la Liga MX y en unas semifinales, pero le faltó el título. Su salida de Cruz Azul fue por demás polémica, dejando dolor en la afición.

Miguel Herrera cuando dirigía a Costa Rica ı Foto: Mexsport

Y otro de los entrenadores que suenan es el de Hernán Crespo, letal exgoleador argentino quien ahora se desempeña en los banquillos. Por ahora no hay nada concreto y todos estas opciones siguen analizándose.

Nicolás Larcamón no comparte su salida del Cruz Azul

Nicolás Larcamón aseguró que no entiende la decisión de Víctor Velázquez, presidente del Cruz Azul, de sacarlo del club en la recta final de la campaña, a pesar que tenía a la plantilla calificada a la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

“La verdad que no me queda más que respetar la decisión, no la entiendo, no la comparto, no entiendo bien de dónde se define, entiendo que escuchando un poco la opinión popular, pero bueno, no dejan de ser proyectos muy grandes como para que se definan a partir de 18 días malos, pero a fin de cuentas había mucho para dar”, expresó Nicolás Larcamón.

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