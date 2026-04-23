Los GRANDES PECADOS de Nicolás Larcamón en Cruz Azul que le costaron salir por la puerta de atrás

Nicolás Larcamón de manera sorprendente dejó de ser el entrenador del Cruz Azul a falta de un partido para el cierre de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y a pesar de tener al equipo con su puesto asegurado en la Liguilla.

La Máquina tomó la decisión de cesar a Larcamón después de la Jornada 16 del Clausura 2026 y lo hicieron por varios factores, pero la decisión resulta asombrosa, pues el entrenador argentino hizo de los cementeros el mejor club del año.

Nicolás Larcamón en un entrenamiento del Cruz Azul. ı Foto: X @CruzAzul

Los factores que dejaron a Larcamón fuera del Cruz Azul

Mala relación con la directiva y el vestidor

De acuerdo con el periodista David Medrano, Nicolás Larcamón y la directiva de Cruz Azul encabezada por Iván Alonso no tenían la mejor relación desde hace unas semanas, además que el entrenador tampoco lleva bien las cosas en el vestidor con los jugadores.

“Me cuentan que desde hace algunas semansa se rompió la relación de Larcamón con Iván Alonso, la relación era fría y se acabó la química que hubo al principio cuando Iván Alonso decidió dejar fuera a Vicente para traer a Nicolás”, reveló el comunicador.

Nicolás Larcamón salió de Cruz Azul antes de terminar la fase regular. ı Foto: Mexsport

Se reporta que la plantilla ya no llevaba las mejores maneras con el ahora exentrenador de La Máquina. El vestidor se fue rompiendo y poco a poco los jugadores mostraron su descontento, como pasó en el juego de la Jornada 16 del Clausura 2026 ante Gallos Blancos, con desaires de Agustín Palavecino y José Paradela.

“Dicen que la relación se fue distanciando, el vestidor se fue fracturando y que ante Quéretaro la prueba es como le manotean los argentinos Paradela y Palavecino. Ante tal situación la sugerencia a la directiva es darle las gracias a Larcamón y el ingenieo Velázquez respalda el proyecto", añade.

Nueve partidos sin ganar

En la Liga MX el Cruz Azul no gana desde la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 ante Atlético de San Luis, desde entonces tienen seis juegos sin triunfo, que se suman a tres en la Concacaf Champions Cup para un total de 9 partidos sin conocer la victoria.

En su último duelo los celestes empataron 1-1 ante los Gallos Blancos del Querétaro en el Estadio Corregidora, alargando su mala racha. Después de ese resultado se dio la salida de Nicolás Larcamón del banquillo cementero.

Nicolás Larcamón en un partido con Cruz Azul en la Liga MX ı Foto: Mexsport

Fracaso en Concachampions

El Cruz Azul de Larcamón quedó eliminado de la Concacaf Champions Cup compitiendo mal y siendo completamente superado por el LAFC, que en la ida de los cuartos de final ganó 3-0, condicionando la eliminatoria, la cual se selló con un empate 1-1 en el Estadio Cuauhtémoc.

La Máquina era el campeón defensor, pero no pudieron regresar a la final, un duro golpe para el proyecto de Larcamón, pues su antecesor, Vicente Sánchez, se fue de la institución dejando el título de la Concafa.

Relación rota con la afición

Nicolás Larcamón ya no es entrenador del Cruz Azul ı Foto: Reuters

A Nicolás Larcamón se le cayó el equipo después del empate 2-2 ante los Pumas en la Jornada 11 de la Liga MX. Ahí empezaron a encadenar partidos sin ganar, sumado a la eliminación en Concachampions, lo que generó que la afición mostrara su descontento con el equipo.

En redes sociales la afición del Cruz Azul fue muy vocal respecto a que no querían más a Larcamón como entrenador y luego, el apoyo en el estadio no se vio porque La Máquina tuvo sus juegos de local como visitante al tener que utilizar el Cuauhtémoc de Puebla como su cada administrativa, prpiciando el alejamiento de los hinchas.

Goleada 7-0 frente al Seattle

En el inicio de la tercera edición de la Leagues Cup el Cruz Azul viajó a Estados Unidos para enfrentarse al Seattle Sounders. El cuadro de la MLS humilló a los celestes con un aplastante marcador de 7-0, resultado que marcó la primera mitad de la gestión de Nicolás Larcamón.