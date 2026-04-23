Cruz Azul revela los precios de los boletos para su regreso al Estadio Azteca ante Necaxa

El Cruz Azul regresa a jugar al Estadio Azteca en la última jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX ante el Necaxa y ya se encuentran a la venta los boletos.
Luego de 894 días La Máquina será local en el Coloso de Santa Úrsula con precios que van desde los 360 pesos los boletos más baratos y 1620 las entradas más caras. Los tickets ya se encuentran disponibles por la boletera FANKI.
Precios del Cruz Azul vs Necaxa
- ALTO NORTE- $360
- ALTO SUR- $360
- ALTO LATERAL- $630
- 300 PREFERENTE- $720
- 300 CABECERA- $720
- 100 CABECERA- $720
- 300 LATERAL- $900
- 100 PLUS NORTE- $1080
- 100 PLUS SUR- $1080
- PALCOS CLUB- $1620
El primer acceso de venta es la preventa del Pase Azul, que es el jueves hasta las 13:00 horas. La Máquina compartió los pasos a seguir para poder comprar tus boletos con este beneficio.
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- Entra a la página web de Fanki desde tu navegador.
- Inicia sesión con el correo registrado en tu Pase Azul.
- Recuerda: debe ser desde la versión web, no desde la app.
- Una vez iniciada tu sesión, da clic en el link de la preventa.
- El sistema reconocerá tu cuenta y podrás acceder correctamente.
La preventa Banorte es el mismo día de 14:00 horas a 17:30 horas, y para terminar la venta general 18:00 horas.
El partido de Cruz Azul ante Necaxa, correspondiente a la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, inicia este domingo 26 de abril a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.
Cruz Azul regresa a Puebla en la Liguilla
El cotejo en el Estadio Banorte entre celestes e hidrocálidos será solo para el cierre del torneo regular, pues puntualizaron en un comunicado que “los partidos de la Liguilla se seguirán manteniendo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla”.
Luego de no renovar su acuerdo con la administración del Estadio Olímpico Universitario, La Máquina tuvo que buscar una alternativa, pero no podían regresar al Estadio Azul, por lo que la casa del Puebla fue la alternativa para jugar este semestre.
En CU, hogar de los Pumas de la UNAM, el Cruz Azul se convirtió en campeón de la Concacaf Champions Cup, torneo mejor conocido como Concachampions.
“Agradecemos el apoyo tanto de la Liga MX como de la administración del Estadio Banorte para este movimiento que nos permitirá reconectar con nuestra afición en la Ciudad de México”, agrega el comunicado.
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