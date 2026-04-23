Cruz Azul revela los precios de los boletos para su regreso al Estadio Azteca ante Necaxa

Cruz Azul antes de un partido en el Clausura 2026 de la Liga MX

El Cruz Azul regresa a jugar al Estadio Azteca en la última jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX ante el Necaxa y ya se encuentran a la venta los boletos.

Luego de 894 días La Máquina será local en el Coloso de Santa Úrsula con precios que van desde los 360 pesos los boletos más baratos y 1620 las entradas más caras. Los tickets ya se encuentran disponibles por la boletera FANKI.

¡NOS VEMOS EL DOMINGO EN EL ESTADIO!



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➡️ Instrucciones para ingresar a las preventas en el primer comentario. pic.twitter.com/d9D21Ajhyq — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 23, 2026

Precios del Cruz Azul vs Necaxa

ALTO NORTE- $360

ALTO SUR- $360

ALTO LATERAL- $630

300 PREFERENTE- $720

300 CABECERA- $720

100 CABECERA- $720

300 LATERAL- $900

100 PLUS NORTE- $1080

100 PLUS SUR- $1080

PALCOS CLUB- $1620

El primer acceso de venta es la preventa del Pase Azul, que es el jueves hasta las 13:00 horas. La Máquina compartió los pasos a seguir para poder comprar tus boletos con este beneficio.

La Máquina está de vuelta en la capital y queremos ver el estadio pintado de AZUL 🏟️



¡Nos vemos el domingo! 💙 pic.twitter.com/T6YW8m1hIB — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 23, 2026

Entra a la página web de Fanki desde tu navegador. Inicia sesión con el correo registrado en tu Pase Azul. Recuerda: debe ser desde la versión web, no desde la app. Una vez iniciada tu sesión, da clic en el link de la preventa. El sistema reconocerá tu cuenta y podrás acceder correctamente.

La preventa Banorte es el mismo día de 14:00 horas a 17:30 horas, y para terminar la venta general 18:00 horas.

El partido de Cruz Azul ante Necaxa, correspondiente a la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, inicia este domingo 26 de abril a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Cruz Azul regresa a Puebla en la Liguilla

El cotejo en el Estadio Banorte entre celestes e hidrocálidos será solo para el cierre del torneo regular, pues puntualizaron en un comunicado que “los partidos de la Liguilla se seguirán manteniendo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla”.

Luego de no renovar su acuerdo con la administración del Estadio Olímpico Universitario, La Máquina tuvo que buscar una alternativa, pero no podían regresar al Estadio Azul, por lo que la casa del Puebla fue la alternativa para jugar este semestre.

En CU, hogar de los Pumas de la UNAM, el Cruz Azul se convirtió en campeón de la Concacaf Champions Cup, torneo mejor conocido como Concachampions.

“Agradecemos el apoyo tanto de la Liga MX como de la administración del Estadio Banorte para este movimiento que nos permitirá reconectar con nuestra afición en la Ciudad de México”, agrega el comunicado.

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