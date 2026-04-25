Juan Manuel Márquez critica fuertemente las peleas de influencers y estas son sus duras palabras (VIDEO)

Juan Manuel Márquez se retiró del deporte profesional hace ya algunos años y tras la creación de diferentes eventos de boxeo de influencers, el expugilista mexicano habló sobre lo peligroso que es no darle seriedad a este deporte.

“Es algo peligroso, que lo tomen de broma y no lo tomen en serio creo que es una gran falta de respeto. A ellos no les interesa porque les van a pagar y les van a pagar muy bien y claro el morbo vende, porque eso es morbo”, comentó el mexicano.

El primer creador de contenido que creó un evento de esta envergadura fue el español Ibai, quien es el dueño de La Velada del Año, donde han participado diferentes influencers mexicanos como Ari Gameplays, Rivers, Rivaldios y Alana Flores.

Juan Manuel Márquez pide que se le cambie el nombre a estas peleas

Durante la misma entrevista con ‘La Mole’, Juan Manuel Márquez reveló que habló con Mauricio Sulaimán, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, expresándole que le dejen de llamar peleas de box.

“Yo le dije al presidente del Consejo Mundial de Boxeo: ‘¿Sabe qué, señor Sulaimán? Ya no les llame peleas de box, llámeles peleas de entretenimiento’ A mí sí me da un poco de coraje y vergüenza a la vez que involucren el boxeo en ese tipo de cosas”, comentó.

Además, reveló que el proceso de un peleador es “muy largo, muy fuerte, muy difícil, son tiempos largos, hacer dieta, entrenar, levantarte a correr; yo no digo que estos amigos no lo hagan”.

Este fin de semana en México se llevará a cabo Supernova

Hablando del tema de peleas de influencers, este fin de semana se llevará a cabo el evento que nació el año pasado, Supernova, el cual reunirá a diferentes creadores de contenido hispanohablantes para una velada de boxeo.

Muchos de ellos han participado en el pasado en eventos de este tipo, como Alana Flores, quien ha sido campeona en cuatro ocasiones: dos ocasiones en La Velada del Año, una vez en Supernova y otra en Stream Fighters.

Mientras que otros creadores de contenidos como Kim Shantal, Aaron Mercury, Willito y Lonche realizarán su debut en un evento de boxeo como este, esperando que se hayan preparado de buena forma, porque, como comentó Juan Manuel Márquez, puede ocurrir un accidente si no tienen la preparación necesaria.

DCO