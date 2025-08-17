Es campeón de Eurocopa como compañero de Cristiano Ronaldo y ahora es la estrella del Pachuca

Es campeón de Eurocopa, compañero de Cristiano Ronaldo y ahora es la estrella del Pachuca

La Liga MX sigue atrayendo talento internacional, y para muestra el jugador que los Tuzos del Pachuca trajeron para el Torneo Apertura 2025 del futbol mexicano, pues su bomba del campeonato fue campeón de la Eurocopa en 2016 como compañero de Cristiano Ronaldo.

Se trata nada menos que del futbolista de 33 años de edad, William Carvalho, quien después de una larga carrera en Europa, sigue con su recorrido en el Pachuca, club en el que ya ha disputado unos pocos minutos en el presente semestre del futbol mexicano.

El futbolista William Carvalho fue campeón de Eurocopa con siete partidos jugados, lo que quiere decir que fue titular en el torneo en donde Portugal levantó el primer campeonato europeo de su historia, en aquella final en donde Cristiano Ronaldo figuró fuera del terreno de juego.

Además, Carvalho es tres veces mundialista con 10 cotejos disputados. Ha estado presente en la Selección de Portugal en los Campeonatos Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

A nivel de clubes los títulos que William Carvalho tiene son una Copa del Rey con el Real Betis y un título de Liga de Portugal con el Sporting Club. Ahora con los Tuzos del Pachuca buscará tener más campeonatos en su carrera.

Al momento William Carvalho tiene un juego disputado, aunque fueron tan solo cinco minutos en la derrota de los hidalguenses ante los Xolos del Tijuana el pasado 16 de agosto. Se espera que conforme pasen los duelos, el mediocampista pueda tener más acción con el cuadro que comanda Jaime Lozano.

Pachuca pierde el invicto ante Xolos

Los Xolos de Tijuana dieron la campana en la Jornada 5 del Apertura 2025 al imponerse 2-0 al Pachuca, con lo que impidieron que los Tuzos arrancaran un torneo de Liga MX por primera vez con cinco juegos ganados.

El seleccionado nacional Gilberto Mora, además de Kevin Castañeda, fueron los autores de los goles con los que los fronterizos consiguieron los tres puntos en disputa en el juego desarrollado en el Estadio Hidalgo.

El Pachuca no tiene tiempo para lamentos, pues a mitad de semana regresa a las canchas para jugar los cuartos de final de la Leagues Cup. Los dirigidos por Jaime Lozano enfrentan al LA Galaxy en el último de los cuartos de final del torneo binacional. El cotejo entre Pachuca y el club de la MLS tendrá como sede el Dignity Health Sports Park de Carson, California

aar