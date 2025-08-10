Gonzalo Pineda, el primer entrenador cesado de la Liga MX, tras la humillación del Atlas ante el Pachuca

Gonzalo Pineda se convirtió en el primer técnico de la Liga MX en quedarse sin trabajo, después de caer derrotado y goleado a manos del Pachuca por un marcador de 3-0. El estratega mexicano le dice adiós a la Academia con únicamente cuatro partidos disputados en el Apertura 2025.

El nacido en la Ciudad de México no ha conseguido los resultados esperados por parte de la directiva rojinegra y, con información de TUDN, Gonzalo Pineda fue el que puso su renuncia en la mesa y en el comunicado informan que “esta decisión la toma con el propósito de permitir a la institución definir un nuevo rumbo que impulse su crecimiento y fortalecimiento”.

De igual manera informaron que el “el Comité Deportivo ha iniciado el proceso para designar al nuevo estratega, con el firme objetivo de potenciar al máximo a nuestra plantilla. Dicho nombramiento será comunicado de manera oportuna a través de nuestros canales oficiales para su posterior presentación”.

Los resultados no acompañaron a Gonzalo Pineda

Gonzalo Pineda renunció al cargo de entrenador del Atlas este domingo después de ser goleado por el Pachuca en la Jornada 4, pero este no es el primer resultado negativo para el entrenador mexicano, ya que en el inicio de esta temporada solo ha podido ganar un partido.

El único encuentro donde salió con la mano en alto fue en la fecha 1 del Apertura 2025, compromiso en el que se enfrentó ante el Puebla y terminó ganando 1-0, mientras que su segundo partido ante el Cruz Azul terminó en empate 3-3, y de ahí en adelante todos los resultados fueron derrotas.

Los tres encuentros de la Leagues Cup, ante Inter Miami, Orlando City y Atlanta United, terminaron en desastre y en su regreso a la Liga MX, los Tuzos mantuvieron la mala racha del conjunto de los Zorros.

Termina el encuentro en El Jalisco.



Pégate al resultado del partido con KolaLoka. pic.twitter.com/C4ijC4p62g — Atlas FC (@AtlasFC) August 10, 2025

¿En qué lugar dejó Gonzalo Pineda al Atlas?

Con Gonzalo Pineda al frente del equipo, el Atlas consiguió una victoria, un empate y dos derrotas. Sus primeros rivales fueron: Puebla, Cruz Azul, Monterrey y Pachuca.

La Academia ha sumado cuatro puntos de 12 posibles y se encuentra en el limbo entre la eliminación y el play-in; el equipo jalisciense se encuentra en la décima posición de la tabla general. Sin embargo, clubes como Santos, Pumas y Chivas podrían bajar aún más a los Zorros en la general.

El siguiente encuentro del Atlas será ante el Querétaro, el peor equipo de la temporada y que aún no conoce la victoria ni el empate en este certamen, gran oportunidad para sumar de tres.

DCO