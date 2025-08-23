Cristiano Ronaldo explota y tiene una terrible reacción tras perder otra final con el Al-Nassr (VIDEO)

El astro portugués Cristiano Ronaldo volvió a perder una final con el Al-Nassr, ya que en tanda de penaltis cayeron ante Al-Ahli en la Supercopa de Arabia, lo que provocó una dura reacción del delantero, quien se mostró molesto y conmovido tras dejar escapar otro título.

En redes sociales circula un video en donde CR7 camina desconsolado, mueve los brazos y la cabeza indignado por perder una nueva final en el futbol árabe, aunque él estuvo a la altura y trató de ayudar a su escuadra a sumar una nueva copa en sus vitrinas.

Lo más llamativo es que CR7 no tiene título en Arabia Saudita. Desde que llegó al Al-Nassr no ha podido levantar una copa con este conjunto, perdiendo todas y cada una de las competencias oficiales que ha jugado.

Cristiano Ronaldo muy enojado y triste. Otra tanda de penales más que pierde con el Al-Nassr.



Ese equipo es una basura. Siempre se cagan. Cristiano cumple y los demás SE CAGAN. pic.twitter.com/emQxY73zjk — MT2 (@madrid_total2) August 23, 2025

¿Cuántas finales ha perdido Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr?

Esta es la cuarta final que Cristiano Ronaldo perdió con el Al-Nassr, equipo con el que no tiene títulos, pues no ha podido mantener un dominio claro sobre los otros clubes de la región.

En 2023 perdió la Supercopa de Arabia Saudita ante el Al-Ittihad por marcador de 3-1, un año después, en el mismo torneo, volvió a perder ante este mismo equipo, pero ahora por pizarra de 2-1.

En 2024 cayó ante el Al-Hilal 4-5 en penaltis, luego de igualar 1-1 en el marcador regular, en la final de la Copa del Rey de Campeones. El capitán del Al-Nassr ha estado en varias finales, aunque con poca fortuna, pues además de partidos por la definición de un título, ha caído hasta en la liga.

CR7 sin títulos desde que llegó a Arabia Saudita

El Comandante perdió la Liga de Arabia Saudita en la temporada 2022/23, 2023/24 y 2024/25. Cayó por la Copa del Rey en 2022/23, 2023/24 y 2024/25. La Supercopa se le negó en 2022, 2023, 2024 y 2025. Además que la Champions Asiática no la pudo ganar en 2023/24 y 2024/25.

Pese a seguir anotando goles por montones, por aparecer en momentos importantes y por ser el referente del Al-Nassr, el club saudita no ha estado a la altura de la leyenda que es Cristiano Ronaldo, quien ha ganado títulos en todos los clubes que ha estado, salvo dos, el ya mencionado club árabe y el Sporting de Lisboa, escuadra que lo vio nacer como futbolista profesional.

En casi tres años en el Al-Nassr, El Bicho no ha podido ganar nada importante, pero individualmente su rendimiento es muy destacado.

