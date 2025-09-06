Así fue el tremendo GOLAZO de Cristiano Ronaldo fuera del área para llegar a 140 goles con Portugal (VIDEO)

Cristiano Ronaldo no se cansa de anotar goles, tanto en su equipo como en selección, y en el primer partido de Portugal en las eliminatorias mundialistas de la UEFA se despachó con un doblete para llegar a 140 tantos con el conjunto luso.

El segundo gol de ‘El Bicho’ fue extraordinario; el astro portugués recibió un rebote por parte de la defensa en el campo rival y no dudó en sacar el disparo desde fuera del área para anotar el cuarto tanto de Portugal y su gol 38 en eliminatorias mundialistas.

El primer gol de Cristiano Ronaldo en el partido fue en el primer tiempo. Pedro Neto mandó un servicio al corazón del área y ‘El Bicho’ se quitó la marca para adelantarse a la defensa y empujar la esférica para aumentar la ventaja para Portugal.

CRISTIANO RONALDO WHAT A GOAL! 🤯 https://t.co/4xHraQbLe7 — TC (@totalcristiano) September 6, 2025

Portugal y Cristiano Ronaldo inician su camino en las eliminatorias de la UEFA

Después de ser campeones de la Nations League al vencer a España en la gran final, la Selección de Portugal inicia su camino en busca del boleto que los clasifique al Mundial 2026 y su primer partido fue ante Armenia.

Cristiano Ronaldo y compañía disputarán dos encuentros en esta Fecha FIFA; en el primero ya consiguieron la victoria y para el segundo se medirán ante Hungría el próximo martes 9 de septiembre en busca de conseguir los seis puntos de esta convocatoria.

En las siguientes dos fechas que se llevarán a cabo en octubre, los lusos se medirán ante Irlanda y nuevamente contra Hungría, para ir definiendo a los puestos del Grupo F y a los equipos que se clasificarán a la Copa del Mundo del 2026.

Cristiano Ronaldo marcando gol en todos los partidos que juega.



Con su selección. A sus 40 años. Después de hacer a su país campeón contra España y Alemania.



Es insaciable, es imparable. Es el mejor jugador de la historia.https://t.co/UmMoF7Milz — CR7STIANISMO🇪🇸🇵🇹 (@Cr7stianismo_) September 6, 2025

Cristiano Ronaldo en busca de su sexto Mundial al hilo

Cristiano Ronaldo es una de las máximas figuras del futbol mundial y en 2026 podría jugar su sexta Copa del Mundo al hilo, pues el astro portugués ha disputado las ediciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Aunque no ha llegado el ansiado título para ‘El Bicho’, en la edición de 2026 llegará a Norteamérica con una gran generación de jugadores en Portugal, con jugadores como Joao Felix, Vitinha, Pedro Neto, Joao Cancelo, Nuno Mendes, Bruno Fernandes y Joao Neves, por mencionar algunos.

La Selección de Portugal es una de las favoritas para meterse en los cuartos de final del Mundial 2026, pues el nivel que mostraron en la Nations League la coloca como una de las mejores de Europa y del mundo.

