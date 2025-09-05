Así fue el terrible golpe de Cristiano Ronaldo a un aficionado que quería cumplir uno de sus sueños (VIDEO)

Cristiano Ronaldo se volvió el foco de atención durante la Fecha FIFA de septiembre por la terrible agresión que le propinó a un aficionado, que solo se acercó al astro portugués para pedirle una foto y cumplir uno de sus sueños como fanático.

En el video que le está dando la vuelta a todo internet, se puede ver que la Selección de Portugal está haciendo su llegada al hotel de concentración previo a su partido ante Armenia de este sábado y el aficionado burla a la seguridad para llegar a Cristiano Ronaldo.

El joven fanático estaba a punto de tomar la fotografía con el astro portugués, pero Ronaldo decidió empujarlo de fea forma para que lo dejara caminar en paz; además, en ese momento llegó la seguridad para quitar al aficionado y detener a otra persona que estaba a punto de abordar al ‘Bicho’.

Cristiano Ronaldo vuelve a demostrar ser una mierda de persona con sus fans y luego hay gente que te lo quiere vender como ejemplo cuando hay docenas de videos así 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/nRErl46Bva — Sebas Crackbol (@Crackbol10) September 5, 2025

Cristiano Ronaldo inicia el camino con Portugal a la Copa del Mundo 2026

Después de ganar la Nations League con Portugal al vencer a España en la final, Cristiano Ronaldo y compañía inician su camino en las eliminatorias mundialistas de la UEFA para conseguir su boleto a la Copa del Mundo del 2026.

Con lo que demostraron en el torneo de hace unos meses, el conjunto luso es una de las selecciones favoritas para meterse en los cuartos de final del certamen organizado por la FIFA y la pelea por un puesto en el Mundial del próximo año inicia ante su similar de Armenia.

‘El Bicho’ necesita mantenerse en buena forma y cuidarse de las lesiones para poder jugar su sexta Copa del Mundo al hilo. Cristiano Ronaldo ha disputado las ediciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 con Portugal y todo indica que en 2026 será su último baile con su selección.

Cristiano Ronaldo podría jugar en México antes de la Copa del Mundo 2026

La noticia que emocionó a todos los aficionados mexicanos fue el posible partido entre México y Portugal en marzo, para reinaugurar el Estadio Azteca de cara a la Copa del Mundo 2026, un hecho que, si llega a completarse, quedará marcado para la historia.

Aunque aún no ha sido anunciado por la Selección Mexicana de Futbol, la probabilidad de ver a Cristiano Ronaldo y compañía en la cancha más histórica del futbol mundial es alta.

La última vez que el Tricolor se enfrentó ante los lusos fue en la Copa Confederación de Rusia 2017, donde los mexicanos cayeron 2-1 en tiempos extras en el partido por el tercer lugar del certamen.

DCO