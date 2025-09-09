Restan 275 días y ya hay 18 clasificados al Mundial

La Copa del Mundo que se celebrará en Norteamérica el próximo año, está tan sólo a 275 días para que arranque y hasta el momento hay 18 selecciones clasificadas al evento futbolístico más importante del orbe a nivel de selecciones.

El último clasificado es Túnez. México, Estados Unidos y Canadá serán los anfitriones y consiguieron su boleto de manera directa a la siguiente ronda. No tuvieron que pasar por las eliminatorias mundialistas como cada cuatro años.

Japón fue la primera selección en clasificarse después de las anfitrionas. Los nipones cuentan con una de sus más importantes selecciones en los últimos años. La mayoría de su plantilla milita en el futbol europeo.

El Dato: La MLS suspendió a Luis Suárez por tres partidos, lo que significa que el uruguayo se perderá el reencuentro del Inter Miami en la final de la Leagues Cup contra Seattle.

Nueva Zelanda, Irán, Argentina, Uzbekistán, Jordania, Corea del Sur, Australia, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay, Marruecos y Túnez son los otros selectivos que también ya obtuvieron su boleto para la Copa del Mundo.

La Albiceleste, actual campeona del orbe, logró ser la primera calificada en su región. De la mano de Lionel Messi, el cuadro argentino no tuvo problemas en meterse a la justa y cierra las eliminatorias esta semana contra Ecuador.

Ecuador lleva cinco partidos sin conocer la derrota (sin encajar goles en los últimos cuatro) y se clasificó anticipadamente al Mundial, pero tampoco convence a varios sectores de la afición y la prensa, especialmente por la impronta del técnico Sebastián Beccacece cuando se apresta a recibir a la vigente campeona Argentina en el último encuentro.

39 días durará el Mundial 2026 organizado en Norteamérica

“Con el mismo respeto que a todos los rivales, se trata del campeón del mundo”, dijo el argentino Sebastián Beccacece de cara al duelo del martes en la ciudad portuaria de Guayaquil. “Queremos romper una racha y poderle ganar”.

En la UEFA los partidos apenas están colocando a los favoritos, pues hay que recordar que España, Alemania, Francia y Portugal no estuvieron en la primera fase, ya que se enfrentaron en el Final Four de la Nations League.

Sandro Tonali anotó un gol en el tiempo de descuento e Italia emergió victoriosa de un caótico partido de nueve tantos, imponiéndose 5-4 ante Israel y evitó otro paso en falso en su intento de clasificarse para la Copa del Mundo 2026.

Una derrota por 3-0 ante Noruega en junio puso en aprietos a Italia. La misión se complicó más cuando Israel tomó la delantera dos veces en un partido disputado en la neutral Hungría.

Moise Kean encontró espacio entre la defensa israelí para anotar a los 40 y 54 minutos, igualando el marcador en ambas ocasiones. Matteo Politano, finalmente dio la ventaja a Italia a los 59’ con una asistencia de taco de Mateo Retegui, y Giacomo Raspadori anotó el cuarto a los 81’.

Se debe de hacer mención especial del nuevo formato del Mundial 2026. Hay que recordar que ahora se jugará con 48 selecciones y la clasificación se divide de la siguiente manera: Asia tiene ocho boletos directos y un repechaje; África nueve y una repesca. Por su parte, Concacaf con tres directos y dos repechajes, Conmebol con seis y una repesca, Oceanía con uno y uno y Europa con 16 directos.