Cristiano Ronaldo no se cansa de superar a Messi como goleador y acaricia otro récord en su carrera

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi iniciaron las que podrían ser sus últimas eliminatorias mundialistas con Portugal y Argentina, respectivamente, y los dos futbolistas siguen anotando goles para aumentar su cuota personal previo a la Copa del Mundo.

El astro portugués consiguió una anotación en su partido ante Armenia y se pone en el segundo puesto de los máximos goleadores en la historia de las eliminatorias mundialistas, dejando a la estrella argentina en el tercer escalón de este listado.

CR7 acaba de conseguir su trigésimo octavo gol con la camiseta de Portugal, mientras que ‘La Pulga’, con sus dos tantos ante Venezuela, se queda con 36 anotaciones para su cuenta, y todo indica que fueron los últimos, pues no tendrá actividad en el último partido de las eliminatorias mundialistas de la Conmebol ante Ecuador.

RONALDO BROTHER YOU ARE 40 😭



pic.twitter.com/CzhnDDTcg6 — CristianoXtra (@CristianoXtra_) September 6, 2025

¿Quiénes son los máximos anotadores en las eliminatorias mundialistas?

En la historia de las eliminatorias mundialistas, dos jugadores que son catalogados como los mejores del mundo se encuentran en esa lista, pero un guatemalteco es el jugador con más anotaciones en esta fase.

Carlos ‘El Pescadito’ Ruiz consiguió 39 anotaciones en todas sus participaciones previas a una Copa del Mundo; después de él viene Cristiano Ronaldo con 38 goles, que podría superarlo en este proceso, y en el tercer puesto se encuentra Lionel Messi con 36 tantos.

Para ‘El Bicho’ aún quedan cinco partidos en las eliminatorias mundialistas de la UEFA para superar la marca de ‘El Pescadito’ Ruiz; además, solo necesita dos goles para conseguir un récord más en su laureada carrera.

Cristiano Ronaldo marcando gol en todos los partidos que juega.



Con su selección. A sus 40 años. Después de hacer a su país campeón contra España y Alemania.



Es insaciable, es imparable. Es el mejor jugador de la historia.https://t.co/UmMoF7Milz — CR7STIANISMO🇪🇸🇵🇹 (@Cr7stianismo_) September 6, 2025

Cristiano Ronaldo en busca de su sexto Mundial con Portugal

Cristiano Ronaldo inicia una nueva aventura en las eliminatorias mundialistas de la UEFA, para ayudar a Portugal a conseguir su pase a la Copa del Mundo 2026, donde ‘El Bicho’ jugaría su sexto torneo organizado por la FIFA al hilo.

El astro portugués ha disputado cinco Mundiales en su carrera profesional, los cuales son Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, en todos quedando eliminado sin poder llegar a la final.

En esta ocasión, Cristiano Ronaldo asistirá a la Copa del Mundo en Norteamérica con una generación portuguesa llena de talento, pues demostraron grandes cualidades en la gran final de la Nations League, además de que será un Mundial nostálgico, pues los dos mejores jugadores de la época estarán poniendo punto final a una grandiosa etapa con su selección.

DCO