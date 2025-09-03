¡OFICIAL! La inauguración del Mundial 2026 será día FERIADO en México; anuncia Clara Brugada

El Mundial 2026 está a poco menos de un año de iniciar y México tendrá el primer partido de la competencia en la cancha del renovado Estadio Azteca; además, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que el 11 de junio será un día feriado en nuestro país para disfrutar del primer partido de la Copa del Mundo.

“El día de la inauguración del Mundial se va a declarar día feriado, así que ese día, que va a ser muy importante, vamos a tener garantía de que la población pueda tener ese día para el Mundial”, confirmó Brugada.

El compromiso inaugural será uno de los cinco que se disputen en la cancha del Coloso de Sant Úrsula y toda la afición mexicana podrá disfrutarlo sin problema alguno, pues ese día nadie trabajará en México, además de que todas las miradas estarán puestas en nuestro país para presenciar la inauguración de la vigésima tercera edición de la Copa del Mundo de la FIFA.

Estadio Azteca recibirá cuatro partido más del Mundial 2026

México está detallando los últimos detalles para recibir a los miles de aficionados extranjeros y a las diferentes selecciones que visitarán la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey durante su participación en el Mundial 2026.

Durante la vigésima tercera edición de la Copa del Mundo de la FIFA, el Estadio Azteca albergará cinco partidos de la justa de selecciones; el primero será la inauguración del torneo, el 11 de junio del 2026, día que será feriado en nuestro país.

Además del primer encuentro del Mundial 2026, el Coloso de Santa Úrsula recibirá tres encuentros más de la fase de grupos y uno de octavos de final, mientras que el Estadio AKRON y el Estadio BBVA tendrán cuatro enfrentamientos de la Copa del Mundo, respectivamente.

¿En qué grupo jugará México en el Mundial 2026?

La Selección Mexicana se prepara para participar en el Mundial 2026 y ya conoce que en grupo estará, solo queda definir quienes serán sus rivales en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Javier Aguirre estará en el Grupo A del torneo organizado por la FIFA y disputarán el partido de inauguración en la cancha del Estadio Azteca, es por eso que decidieron que el 11 de junio sea día feriado en nuestro país.

De momento, Japón, Nueva Zelanda, Irán, Argentina, Uzbekistán, Jordania, Corea del Sur, Australia, Brasil y Ecuador, son las selecciones que ya tienen su boleto para el Mundial 2026.

