¿Quieres un boleto para la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026? Conoce el precio y como conseguirlo

Listos los precios de los boletos para la fase de grupos.

Estamos justo a una semana para que arranque la primera fase de venta de boletos para la Copa del Mundo 2026. Para poder inscribirte al sorteo de preventa de Visa, tendrás que hacer el procedimiento el miércoles 10 de septiembre en punto de las 9:00 horas, tiempo del centro de México.

La organización dirigida por Gianni Infantino informó que las entradas para los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 tendrán un precio inicial de 60 dólares, que si lo convertimos a nuestra moneda, serían mil 122 pesos mexicanos.

La primera fase de venta será la del sorteo de preventa de Visa, en la cual solo se podrán registrar las personas que tengan una tarjeta de esta empresa; la inscripción para la primera fase de venta de entradas será del miércoles 10 al viernes 19 de septiembre.

¿Qué necesitas para poder adquirir una entrada para la Copa del Mundo 2026?

La FIFA abrirá el sorteo para las personas que tengan una tarjeta Visa para que puedan participar por la oportunidad de comprar entradas para la Copa del Mundo 2026, pero estos son los requisitos que necesitas para registrarte.

1.- Debes tener una tarjeta Visa.

2.- Registrar el interés por un boleto del miércoles 10 al viernes 19 de septiembre.

3.- Crear o contar con un FIFA ID. El cual puedes crear en la página FIFA.com/tickets si quieres participar por la oportunidad de comprar boletos.

Cabe recalcar que las personas que salgan seleccionadas para adquirir sus entradas podrán comprar tanto boletos individuales para la fase de grupos como los paquetes de hospitality que rondan los 125 mil pesos mexicanos, pero ofrecen una experiencia más exclusiva y VIP en cada juego.

One week until the first phase of FIFA World Cup 26™ ticket sales open 🚨



Fans looking to attend this historic event should register their interest and create a FIFA ID now. — FIFA (@FIFAcom) September 3, 2025

¿En qué fechas se llevará a cabo la Copa del Mundo 2026?

Después de ver a Argentina campeón del mundo en Qatar 2022, estamos a poco menos de un año de volver a vivir la emoción de una Copa del Mundo, esta vez en nuestro país, pues México, Estados Unidos y Canadá serán los anfitriones del torneo.

El torneo organizado por la FIFA iniciará el 11 de junio de 2026 con el partido inaugural en la cancha del renovado Estadio Azteca, que se convertirá en el primer recinto futbolístico en albergar tres mundiales.

Después de casi un mes de actividad en el continente americano, la gran final del certamen se celebrará el 13 de julio de 2026, que está programada para jugarse en el MetLife Stadium de East Rutherford.

DCO