Gabriela Cuevas te explica cómo puedes conseguir un boleto para la fase de grupos en México para el Mundial 2026

Gabriela Cuevas, representante de México para la organización de la Copa Mundial de la FIFA, informó por medio de redes sociales junto al director ejecutivo de FIFA México, Jürgen Mainka cómo puedes adquirir tus boletos para el Mundial 2026.

Aclararon que existen dos tipos de boletos generales:

1.Hospitality, el cual incluye un boleto al partido y una experiencia premium que incluyen comida y bebida el día del partido antes, durante y después del evento dentro del estadio.

2.Individual, el cual únicamente incluye tu acceso al partido del Mundial 2026.

La preventa para tarjetahabientes VISA iniciará del 10 al 19 de septiembre, pero ten cuidado, en esta fecha no se podrá realizar la compra de los boletos, únicamente es un pre-registro para poder participar en un sorteo de compra.

Si resultas seleccionado en esta preventa recibirás un correo electrónico confirmando que puedes adquirir tus entradas en una fecha y hora específica.

Para adquirir tus boletos debes ingresar a la página oficial de la FIFA y crear tu usuario FIFA ID.

Además, indicaron a los usuarios que deben extremar precauciones ante posibles fraudes por parte de revendedores, pues la página oficial de la FIFA es el único canal por el cual se podrán adquirir estas entradas de manera segura.

Copa Mundial FIFA 2026 ı Foto: FIFA

¿Cuál será el costo de los boletos para el Mundial en México?

De acuerdo con la FIFA, las entradas para los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 tendrá un costo inicial de 60 dólares, lo que equivale a aproximadamente mil 122 pesos mexicanos. A su vez, el boleto más caro rondará entre los 323 y 774 dólares, lo que equivale a un estimado de 6 mil 28 pesos mexicanos y 14 mil 445 pesos mexicanos respectivamente.

La inauguración del Mundial 2026 se llevará a cabo en el Estadio Azteca el jueves 11 de junio del 2026. Además, se jugará un total de 13 partidos en México, entre los cuáles diez corresponden a la fase de grupos, y los otros a rondas de dieciseisavos y octavos de final.

Dichos partidos tendrán lugar en el Estadio Azteca, Estadio Akron de Guadalajara y el Estadio BBVA en Monterrey desde junio hasta julio.

¿El día de la inauguración de la Copa FIFA 2026 será feriado nacional?

El pasado 5 de septiembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, respondió que el 11 de junio del 2026 sí será feriado en la capital, tal como lo anunció la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Así mismo, señaló que se está buscando la posibilidad de instalar pantallas en el Zócalo Capitalino para que los ciudadanos puedan disfrutar de la inauguración.