Tiktoker intenta ligarse a Checo Pérez sin conocerlo y estaba desesperada por encontrarlo (VIDEO)

Checo Pérez estuvo en una entrevista con alguien que no lo conocía.

Sergio Pérez vivió un momento bastante peculiar en las calles de Madrid, cuando fue abordado por una tiktoker que lo cuestionó sobre cuál es el tipo de mujer que más le gusta al piloto mexicano, pero lo que llamó la atención de los aficionados es que la creadora de contenido no conocía a Checo Pérez.

En el primer video que publicó con el volante mexicano en su cuenta de TikTok, donde se encuentra como @mer.gordeeva, la influencer escribió en la descripción de su video lo siguiente. “TikTok, haz lo tuyo, ¡ayúdame a encontrar a este chico! Tenía prisa y no conseguí su Instagram”.

Por ese mensaje, los fanáticos del ‘Ministro de Defensa’ salieron a comentar quién era, dejando algunos comentarios como “preciosa estás con el héroe de México”, “Chequito todo humilde”, “Chica, ¡aguas! Ese man ya tiene dueño”.

Ella es Maria Gordeeva, la tiktoker que no conocía a Checo Pérez

Maria Gordeeva tuvo la dicha de encontrarse a Checo Pérez en las calles de Madrid, un sueño de muchos aficionados, y entrevistarlos sobre el tipo de mujer que más le gusta y el estilo de ropa que le llama la atención al piloto de Cadillac.

La creadora de contenido es conocida por hacer videos sobre moda tanto para hombres y mujeres, además de compartir su día a día con toda su comunidad, de igual forma colabora con diferentes marcas para recomendarle a la gente que es lo que puede comprar y como combinarlo.

La influencer apenas va iniciando en el mundo de las redes sociales y de momento cuenta con 1502 seguidores en TikTok y 7367 followers en su cuenta de Instagram, donde la puedes encontrar como @mer.gordeeva. Pero el video con Sergio Pérez generó que varios internautas la buscaran en el internet.

¿Cuándo vuelve Checo Pérez a la actividad en la Fórmula 1?

Checo Pérez ya fue visto en Imola probando un Ferrari del 2023 y preparándose para afrontar la temporada 2026 de la Fórmula 1 con su nueva escudería Cadillac, la cual tendrá su debut en el Gran Circo el próximo año.

Oficialmente, el piloto mexicano volverá a competir en el máximo circuito del automovilismo en marzo del 2026, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Australia, la primera parada del serial en Melbourne del 6 al 8 del mes antes mencionado.

La afición ya está a la espera de ver a Checo Pérez de vuelta en la Fórmula 1 y seguir dándole el mismo apoyo desde que inició su carrera profesional, además de estar listos para volver a vivir el Gran Premio de México con el regreso del ‘Ministro de Defensa’.

