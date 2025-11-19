Quintana Roo se corona en Torneo Nacional Femenil de NFL Flag Tochito en Chihuahua

El equipo de Quintana Roo se proclamó campeón del Torneo Nacional Femenil NFL Flag Tochito 2025, en la categoría Sub-15, esto luego de derrotar por marcador de 29-19 al representativo de Baja California en el evento que se llevó a cabo en Chihuahua.

Debhani Sifuentes fue nombrada la Jugadora Más Valiosa (MVP) después de que hizo efectivas varias anotaciones durante la final, la cual se efectuó en las instalaciones de la Unidad Deportiva Sur de Chihuahua.

Quintana Roo se coronó de manera invicta en el NFL Flag Tochito

El representativo de Quintana Roo llegó hasta la Final de manera invicta. Jesús Álvarez, Manager de NFL Flag para Latinoamérica y España, agradeció a las autoridades estatales las facilidades en la organización de este evento para impulsar entre las niñas este deporte. Además, confirmó que las campeonas participarán en un torneo internacional de NFL Flag de la categoría en enero próximo.

“A nombre de NFL México, muchas gracias a las autoridades del Gobierno del estado de Chihuahua, porque sin ustedes no hubiera sido posible la realización de este torneo que reunió a más de 200 niñas, que mostraron un gran nivel en las canchas y que esperamos ver pronto en competencias internacionales y, por qué no, hasta en unos Juegos Olímpicos”, señaló al respecto Jesús Álvarez.

¿Quién quedó tercero en el NFL Flag Tochito celebrado en Chihuahua?

El conjunto del Estado de México se llevó el tercer lugar del NFL Flag Tochito tras superar por marcador de 25-6 al equipo de San Luis Potosí. El torneo se desarrolló con la participación de 28 equipos de igual número de estados del país, que disputaron distintas rondas.

El Flag Football es uno de los programas insignia en NFL México desde hace 25 años, por lo que se ha llegado a impactar a más de 3.1 millones de niñas y niños de los 32 estados del país.

Por lo anterior, NFL México continuará impulsando los esfuerzos para promover la actividad física a través de este deporte y los valores que esto implica, como el trabajo en equipo, el respeto, la tolerancia, así como la sana convivencia y la unión familiar.

