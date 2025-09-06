Miguel Herrera pierde la cabeza y explota contra un periodista en plena conferencia (VIDEO)

Miguel Herrera se presentó en el Estadio Nacional de Futbol de Nicaragua con Costa Rica para enfrentarse ante su similar de Nicaragua en la primera jornada de la Ronda Final de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf.

El encuentro culminó 1-1 y cada selección se llevó un punto, pero en la conferencia de prensa pospartido el entrenador mexicano perdió la cabeza y se encaró con un periodista. Miguel Herrera fue cuestionado por el estado de la cancha del recinto y la persona le recordó su crítica hacia el campo previo al compromiso.

“La cancha no tuvo nada que ver, ¿cuándo dije yo que la cancha estaba mala? Yo no dije eso”, contestó Miguel Herrera con un tono enojado, y en ese preciso instante se escuchó a otra persona gritando. “¡Sí, lo dijo! Antes de venir aquí, en Costa Rica, a usted le preguntaron por qué no entrenó en la cancha sintética suya, y usted dijo que no, porque no está tan mala como la de Nicaragua”.

Miguel Herrera se sincera sobre el empate ante Nicaragua

Miguel Herrera inició la Ronda Final de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf empatando 1-1 ante Nicaragua, en un partido en el que tuvieron a un hombre más la mayoría del segundo tiempo.

“Hoy no perdimos por la cancha, perdimos por lo que dejamos hacer; ellos lo hicieron con mejor actitud. ¿Qué tuvo que ver la cancha? Si es que tanto hablan de la cancha… contesta”, respondió el entrenador mexicano.

En el grupo donde se encuentra el equipo de Miguel Herrera, ellos son los favoritos para llevarse uno de los boletos para la Copa del Mundo 2026, pero necesitan sumar de tres en su siguiente encuentro para tener un mejor panorama en la competencia.

¿Cuándo se vuelven a enfrentar Costa Rica y Nicaragua?

Costa Rica apenas inicia el tramo final para conseguir su boleto para la Copa del Mundo del 2026, pero tendrá que verse las caras nuevamente ante Nicaragua en poco más de un mes para disputar otros tres puntos de las eliminatorias mundialistas.

El conjunto de Miguel Herrera volverá a enfrentarse a los nicaraguenses el 13 de octubre de este año y ese será su cuarto partido de esta fase, en el que podrían acercarse al Mundial en México, Estados Unidos y Canadá si consiguen una victoria.

Los otros dos rivales que tienen que enfrentar los ticos en la Ronda Final son Haití y Honduras, dos selecciones que pueden complicar el camino de Costa Rica.

DCO