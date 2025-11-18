¡Fracaso! Miguel Herrera es humillado y Costa Rica se queda fuera de la Copa del Mundo 2026

Miguel Herrera se convirtió en entrenador de la Selección de Costa Rica con la misión de regresarle protagonismo al cuadro centroamericano, pero el estratega mexicano fracasó rotundamente y quedó eliminado de la Copa del Mundo 2026. El cuadro tico al mando del Piojo no pudo ni llegar al repechaje.

El Piojo Herrera no alcanzó la reclasificación intercontinental, a la cual llegó Jamaica y Surinam, que buscarán uno de los últimos cupos ante selecciones de otras confederaciones. Los que avanzaron directo a la Copa del Mundo por parte la Concacaf fueron Panamá, Curazao y Haití.

¡Qué vibre el Pura Vida! 🤩



La Sele ya está en el Ins Estadio para enfrentar a Honduras 🇭🇳



¡VAMOS SELE! 🇨🇷🇨🇷 pic.twitter.com/A4Qgo9IdKa — FCRF 🇨🇷 (@fedefutbolcrc) November 19, 2025

El sueño mundialista para Miguel Herrera y Costa Rica terminó luego de empatar 0-0 ante Honduras en la última jornada de la Eliminatoria de la Concacaf. El conjunto costarricense se quedó estancado en la tercera posición del Grupo C con 7 unidades, luego de conseguir una sola victoria en 6 juegos, por cuatro empates y una derrota.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de canchas Donald Trump llenó de elogios a Cristiano Ronaldo de cara al Mundial 2026

Panamá logró tener uno de los boletos sin escala gracias a que la Guatemala del Flaco Tena goleó 3-1 a Surinam, que se quedó estancada con 9 puntos y no pudo alcanzar los 12 de los Canaleros. Sin embargo, los surinameses rascaron un boleto a la repesca.

La Selección de Surinam fue segundo lugar del Grupo A, con los mismos puntos que el segundo lugar del sector C, Honduras. La diferencia de goles perjudicó a la H, que necesitaba hacerle una anotación a Costa Rica para tener el pase al repechaje, lo que no sucedió.

La Concacaf tienen seis plazas directas, que incluye a los tres anfitriones (México, Estados Unidos y Canadá). Además dos selecciones de la zona irán a jugar los repechajes intercontinentales, que se juegan en marzo en Guadalajara y Monterrey, buscando uno de los últimos boletos al Mundial del próximo año.

Jamaica y Surinam, esperan a sus rivales en el repechaje intercontinental. Uno jugará ante Bolivia y otro ante Nueva Caledonia.

La Copa Mundial inicia el próximo año. Se realiza del 11 de junio al 19 de julio, cuando se juegue la gran final. Como son los organizadores, mexicanos, estadounidenses y canadienses ya tienen asegurado su boleto

aar