¿Atlante a la Liga MX? Esto se sabe del posible regreso de los Potros de Hierro a la Primera División

Con la suspensión del ascenso y el descenso en el futbol mexicano, varios equipos que han sido campeones de la Liga de Expansión desde el 2019 no han podido reincorporarse a la Primera División, pero parece que el Atlante está cerca de regresar a la Liga MX en poco menos de un año.

Con información del periodista José Hanan, los directivos del Atlante desembolsarán 65 millones de dólares para comprar la franquicia del Mazatlán FC y así conseguir que los Potros de Hierro vuelvan a ser un equipo de Primera División.

La misma fuente también reveló que esta noticia se dará a conocer después de que culmine la Copa del Mundo del 2026 y el Atlante se incorporaría a la Liga MX para disputar el Apertura 2026, es decir que a los Cañoneros les queda un torneo en Primera División y los Potros de Hierro volverían a ser equipo de primera en julio o agosto del siguiente año.

#UltimoMinuto @MazatlanFC fue vendido al @Atlante en 65 millones de dolares.

La operación se dará a conocer una vez que acabe la Copa del Mundo.@Atlante regresara al máximo circuito para el #Apertura 2026 y jugará en el @EstadioAztecaEu que se llamara para ese momento #Banorte — Pepe Hanan (@pepehanan) November 19, 2025

¿Dónde podría jugar el Atlante en su regreso a la Liga MX?

El Atlante ya espera que llegue el Apertura 2026 para volver a jugar en la Primera División de México y los Potros de Hierro ya tendrían definido el recinto donde disputarían sus encuentros como locales en la Liga MX.

Con información de la fuente antes mencionada, el Atlante tendría planeado rentar el Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, para que se convierta en su casa en su regreso a la Primera División, un estadio que conocen bien, pues la última vez que estuvieron ahí fue del 2004 al 2007 antes de mudarse a Quintana Roo.

Cabe recalcar que, en caso de que los Potros de Hierro decidan estar en el Estadio Azteca durante el Apertura 2026, el Coloso de Santa Úrsula podría tener tres equipos, el Cruz Azul, América y Atlante, esto si la Máquina decide volver al recinto ubicado en Coyoacán.

Estamos enfocados y cerrando nuestra preparación para el partido de mañana frente a @TepatitlanFC.

¡Vamos por el pase a semifinales!#SerAtlante #SerDeHierro pic.twitter.com/Tw8rbNqQfi — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) November 14, 2025

¿Cuánto tiempo lleva el Mazatlán en la Liga MX?

El Mazatlán inició la construcción de su estadio en 2017, tres años antes de realizar su debut oficial en la Liga MX, y compró la franquicia del Morelia para poder llevar el futbol profesional a la ciudad de Sinaloa, una de las misiones de Quirino Ordaz, quien es el exgobernador del estado de Sinaloa.

Francisco Palencia fue el primer entrenador en la historia del club y el 27 de julio de 2020 los Cañoneros disputaron su primer encuentro ante el Puebla en la Jornada 1 del Guard1anes 2020, encuentro que terminó con la victoria de la Franja por marcador de 4-1.

Cinco años lleva el Mazatlán en la Liga MX y parece que antes de cumplir el sexto año en la Primera División, la afición tendrá que decirle adiós a su equipo, como ocurrió con el Morelia, para que el Atlante vuelva al máximo circuito del futbol mexicano.

DCO