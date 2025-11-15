No la armó en Europa, se volvió un crack en Liga MX y ahora es el nuevo ’10′ de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana tiene a un nuevo '10' en la última Fecha FIFA del 2025.

La Selección Mexicana iniciará la última Fecha FIFA del 2025 enfrentando a Uruguay, pero lo que se llevó los reflectores fue la imagen del vestidor donde se puede ver al jugador que portará el dorsal ‘10′ durante los encuentros ante los charrúas y Paraguay.

Con la ausencia de Alexis Vega de la convocatoria del Tricolor por lesión, Diego Lainez fue el elegido por Javier Aguirre y su equipo para traer el número 10 en la espalda. El delantero de los Tigres, que no tuvo un buen paso en Europa, ha retomado el nivel en la Liga MX y se ganó su lugar en el Tricolor.

Esta es una gran oportunidad para el futbolista mexicano de ganarse un lugar en el equipo de Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo del 2026 y en una de esas quedarse con el dorsal ‘10′ del equipo del ‘Vasco’ en lo que resta del proceso mundialista.

Diego Lainez es el nuevo '10' de la Selección Mexicana. ı Foto: Captura de Pantalla

Estos son los números de Diego Lainez desde su regreso a la Liga MX

Diego Lainez se fue a Europa después de ser campeón con el América. El delantero mexicano llegó al Real Betis de LaLiga española y también tuvo un paso por el Sporting Braga; sin embargo, el oriundo de Villahermosa, Tabasco, regresó a la Liga MX cuatro años después.

Lainez volvió al futbol mexicano para portar los colores de Tigres, equipo donde ha estado desde el 2023, y poco a poco se ha vuelto un referente del club, siendo el elegido por parte de Guido Pizarro para titular por la banda izquierda.

El delantero de 25 años ha disputado 122 partidos con el cuadro Universitario, tiene 12 anotaciones y 20 asistencias y su trabajo en el Apertura 2025 con los Tigres le dio la oportunidad de portar el dorsal ‘10′ de la Selección Mexicana.

EL FACTOR LAINEZ ES EL NUEVO 10 DE LA SELECCIÓN AZTECA 1️⃣0️⃣



La camiseta pesa pero el talento también, Diego Lainez ya porta la 10 🤯#MiSelecciónAzteca pic.twitter.com/R9LT23p6jU — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 16, 2025

Diego Lainez y sus números conseguidos en el futbol de Europa

Diego Lainez se fue de México como una de las joyas mexicanas en ese momento, pues el de Villahermosa demostró el gran talento que tiene con el América; sin embargo, en Europa no fue lo mismo, pues tuvo algunos destellos en el viejo continente.

El primer equipo en el que jugó Lainez fue el Real Betis, club en donde disputó 72 encuentros en todas las competiciones, cosechando cuatro goles y seis asistencias, además de que compartió vestidor con su compatriota Andrés Guardado.

Tiempo después fue cedido al Sporting Braga de Portugal, esto con el fin de que el mexicano tuviera más minutos; sin embargo, solo estuvo durante 13 partidos con el equipo portugués, consiguiendo dos goles y dos asistencias.

DCO