América rescata agónico empate en Mazatlán con espectacular golazo de Brian Rodríguez; resumen y goles (VIDEO)

El América sacó un tardío empate 2-2 en su visita a Mazatlán gracias a un espectacular gol de tiro libre del uruguayo Brian Rodríguez, quien evitó que las Águilas sufrieran su segunda derrota en la jornada doble tras el tropiezo a manos de Cruz Azul en el clásico joven.
Kevin Álvarez puso en ventaja a las Águilas al minuto 9 con un fogonazo de derecha fuera del área luego de una asistencia del uruguayo Brian Rodríguez en un contragolpe.
La ventaja no le duró ni 10 minutos al América, pues Bryan Colula emparejó los cartones al 17′ con un tiro raso de derecha tras un pase de Jesús Hernández.
Mauro Zaleta apareció al minuto 30 para convertir el segundo gol del Mazatlán con un remate de zurda fuera del área para dejar sin oportunidad a Luis Ángel Malagón.
La insistencia del América rindió frutos hasta el minuto 89, cuando Brian Rodríguez se lució con un golazo de tiro libre al clavar el esférico en el ángulo, haciendo más espectacular el lance de Ricardo Gutiérrez.
Álvaro Fidalgo encendió las alarmas en el equipo azulcrema al sufrir una nueva lesión por la cual abandonó el terreno de juego al minuto 71. Fue sustituido por Jonathan dos Santos.
¿Cuándo vuelve a jugar el América?
El América regresa a las canchas el próximo 1 de noviembre, cuando enfrente al León en el Estadio Ciudad de los Deportes en la Jornada 16 del Apertura 2025.
Las Águilas medirán fuerzas ante La Fiera en su último compromiso como locales en la fase regular del actual torneo, en el que buscan llegar a su quinta final consecutiva en la Liga MX.
EVG