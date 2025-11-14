Él es Esteban Solari el nuevo flamante entrenador del Pachuca que llega a reemplazar a Jaime Lozano

Pachuca acaba de hacer oficial la llegada de Esteban Solari al banco de los Tuzos, quien es el reemplazo de Jaime Lozano en el equipo y su primer gran reto con su nuevo club es llegar a la liguilla del Apertura 2025.

Solari tomará al equipo en estos días e iniciará su preparación con la escuadra de la Bella Airosa para afrontar el encuentro ante los Pumas en el primer partido del play-in, pero eso no será todo, pues en caso de vencer a los Universitarios, tendrá que medirse contra Juárez o Xolos por el último boleto a la fiesta grande del futbol mexicano.

Pachuca le da su voto de confianza a otro entrenador argentino, pues para Esteban Solari será su primera aventura como técnico en el futbol mexicano y se encontrará con varios compatriotas como Guido Pizarro y Gabriel Milito.

🚀 | ¡Aterrizaje exitoso!



Solaris 1, llega a una nueva misión y ha tocado tierra en el Club de Futbol Pachuca con un aterrizaje perfecto.



¡Bienvenido, comandante Esteban! 🫡⚽ pic.twitter.com/CRnpvGFpfu — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) November 14, 2025

Este fue el último equipo en el que dirigió Esteban Solari

La carrera como técnico de Esteban Solari inició en enero del 2023, cuando fue nombrado entrenador del Johor DT, equipo de la Superliga de Malasia; luego pasó por el CD Everton de Chile y su último club fue Godoy Cruz, equipo de la Primera División de Argentina.

Su paso por el futbol de su país fue fugaz, pues estuvo al frente de Godoy Cruz por 176 días, dirigió 21 encuentros, consiguiendo cinco victorias, 11 empates y cinco derrotas, números bastante flojos para el estratega centroamericano.

Ahora tendrá la oportunidad de dirigir al Pachuca en lo que resta del Apertura 2025, aunque con el torneo ya en su fase final, Esteban Solari podría dar la sorpresa metiendo a los Tuzos a la liguilla y en una de esas llegando hasta semifinales.

📰 | ESTEBAN SOLARI, NUEVO DIRECTOR TÉCNICO DE LOS TUZOS



El estratega argentino con experiencia en Malasia, Chile y Argentina se integra al mando del Club de Futbol Pachuca de cara a la fase final del Apertura 2025 de la Liga MX.



PACHUCA, HGO.- Esteban Solari es nuevo Director… pic.twitter.com/3FssbWduFx — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) November 15, 2025

Esteban Solari ya tuvo una experiencia en la Liga MX como jugador

Esteban Solari conoce lo que es la Liga MX como jugador, pues entre el 2007 y 2008 formó parte de la escuadra de los Pumas de la UNAM, aunque ahora regresa para ser entrenador y sumar un título más a su vitrina personal, la cual ya es un poco extensa para el tiempo que lleva dirigiendo.

El ‘Tano’ Solari ya tiene la experiencia de ser auxiliar técnico en selecciones juveniles de Argentina; con la Sub-23 de la Albiceleste logró el Campeonato Panamericano Perú 2019 y el Torneo Preolímpico en Colombia 2020.

El equipo de trabajo de Esteban Solari estará formado por el preparador físico Rodrigo Barrios, campeón de la Copa América 2021 y campeón de la Copa del Mundo en Qatar 2022 con Argentina, así como del profesor Luis Almada como su auxiliar técnico. Su experiencia en categorías menores ayudará a los Tuzos a catapultar futbolistas de sus fuerzas básicas al primer equipo.

