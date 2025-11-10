Leyenda llega a Pachuca como su nuevo entrenador y en su primer partido va ante el equipo de sus amores

Pachuca necesitan urgentemente un nuevo entrenador para jugar el Play-In del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX

Pachuca dio por terminada su relación laboral con Jaime Lozano, pero los Tuzos necesitan urgentemente un nuevo entrenador para jugar el Play-In del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El elegido por la directiva hidalguense sería nada menos que otro referente de los Pumas, que debutará curiosamente ante los felinos en el repechaje.

Al parecer el cuadro de la Bella Airosa se decantará, otra vez, por un jugador que dejó huella en el Club Universidad Nacional, pues el elegido sería Esteban Solari, quien al igual que el Jimmy Lozano es recordado por su paso como jugador en el Pedregal.

Esteban Solari será el nuevo entrenador de Pachuca.

El que alguna vez defendió los colores de Pumas ahora los enfrentará en el Play-In.

Parece que al Pachuca le encantan los DT con pasado auriazul 😅 pic.twitter.com/MabEK0Qbt0 — Pumas En La Piel (@PumasELP) November 10, 2025

Pachuca tiene a su nuevo DT

De acuerdo con el periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo, Pachuca decidió que el argentino Esteban Solari sea su nuevo entrenador. El delantero originario de Rosario debutará como timonel de los Tuzos en el duelo de Play-In ante los Pumas. El duelo es el próximo 20 de noviembre en el Estadio Hidalgo.

El Tano no es ajeno a Grupo Pachuca, pues entrenó al Everton de Viña del Mar, club de chile que pertenece al grupo. Solari llevó al equipo andino a la Copa Sudamericana. Será el cuarto lugar equipo del argentino en su carrera como entrenador.

De febrero a agosto de 2025, el exdelantero de Pumas dirigió a Godoy Cruz, con el que tuvo cinco triunfos, 11 empates y cinco derrotas, cosechando un total de 26 puntos.

😯Esteban Solari será nuevo DT de Pachuca, reemplazará a Jaime Lozano.



El argentino ha declarado que su intención es dirigir a Pumas algún día. Bienvenido al fútbol mexicano, goleador. pic.twitter.com/mhevB7oVxR — Fan Puma ⍽ (@FanPumaOficial) November 10, 2025

Pachuca despide a Jaime Lozano

El Pachuca anunció la salida del director técnico Jaime Lozano en plena Liguilla y a días de que el equipo mida fuerzas ante Pumas en uno de los partidos correspondientes al play-in del Apertura 2025 de la Liga MX, fase a la que los Tuzos accedieron tras acabar novenos luego de su derrota contra Santos.

“El Club Pachuca informa que, tras un diálogo abierto y en común acuerdo, Jaime Lozano y nuestra institución han decidido dar por concluida su etapa juntos”, se lee en una parte del comunicado emitido por los Tuzos.

Pese a que el Pachuca sigue con vida en el Apertura 2025, la directiva del club no quedó satisfecha con el desempeño de Jaime Lozano, quien tomó las riendas del equipo durante el verano ante la salida del uruguayo Guillermo Almada.

aar