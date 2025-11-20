Xolos remonta a Bravos en el play-in y se convierte en el rival de Tigres en la Liguilla

Xolos eliminó a Bravos en el segundo juego del play-in del Apertura 2025.

Xolos se convirtió en el rival de Tigres en los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025, luego de que remontó a Bravos, a los que se impuso 3-1 en el Estadio Caliente en el segundo partido del play-in. FC Juárez tendrá una segunda y última oportunidad el próximo domingo, cuando enfrenta como local al Pachuca en el tercer juego del play-in para definir al rival del Toluca.

FC Juárez se puso en ventaja al minuto 12 por conducto de Óscar Estupiñán, quien marcó con un remate de cabeza a centro de Alejandro Mayorga.

Mourad El Ghezouani consiguió el empate para Tijuana al minuto 31, también con un gran remate con la testa luego de un servicio de Alan Vega.

Los Bravos se quedaron con un elemento menos en la cancha al minuto 54 tras la expulsión de Alejandro Mayorga, quien recibió la tarjeta roja por una falta sobre Ramiro Árciga.

Xolos le dio la vuelta a la pizarra en el complemento, cuando al 59′ el juvenil Gilberto Mora convirtió de penalti a lo Panenka después de que Homer Martínez cometió una mano en el área.

Los ánimos se calentaron luego de una falta de Jesús Murillo sobre Adonis Preciado al minuto 88.

Ezequiel Bullaude puso cifras definitivas en el tiempo de compensación (91′) con un disparo de derecha en el área para el 3-1 definitivo de Xolos.

EVG