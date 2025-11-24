Tatiana Flores fue campeona con Tigres, pero las duras críticas no paran para la futbolista mexicana

Tatiana Flores arribó a la Liga MX Femenil para disputar el Clausura 2024 con Tigres. La mexicana llegó procedente del futbol europeo y había muchísimas expectativas alrededor de ella, pues arribó a México meses más tarde que su hermano Marcelo Flores y al mismo equipo.

Después de ser campeona del Apertura 2025 con las Amazonas, Tatiana Flores no desaprovechó la oportunidad para presumir este logro en su carrera a través de su cuenta de Instagram; sin embargo, lo que ella no esperaba era la respuesta de la afición, la cual fue reprobatoria para la mexicana, pues no fue una pieza fundamental para el equipo.

Algunos de los comentarios que pusieron en la publicación de Tatiana Flores fueron los siguientes: “¿Cuántos minutos jugaste?”, “Sube el campeonato como si hubiese jugado”, “Si ella no juega, solo gano porque es banca”, “Lo malo es que no juega, jajaja”, “Quién fuera Tatiana, queda campeona sin jugar y sin ensuciarse, qué suerte”.

Estos son los terribles número de Tatiana Flores con Tigres

Tatiana Flores ha estado cinco torneos con Tigres, en los cuales su rendimiento ha sido muy bajo, sumando apenas 322 minutos desde que llegó a la Liga MX Femenil y 18 encuentros jugados durante las cinco campañas.

En este Apertura 2025, la delantera mexicana únicamente disputó seis partidos con las Amazonas, logrando 115 minutos, cero goles y cero asistencias, además de que fue hasta este torneo en el que Flores disputó su primer juego como titular; aun así, le alcanzó para ser campeona con Tigres y presumir su medalla en redes sociales.

Otro dato interesante es que en esos seis juegos que disputó esta campaña, la mexicana tiene más tarjetas amarillas que goles, sumando tres cartones preventivos y solo un gol en toda su carrera con el conjunto de la Sultana del Norte.

¿Cuándo debutó Tatiana Flores con Tigres en la Liga MX Femenil?

Tatiana Flores llegó en 2024 a la Liga MX Femenil y su debut se dio en el Apertura 2024, en un partido bastante sencillo para las Amazonas en el torneo; fue el sábado 2 de marzo del año antes mencionado cuando la mexicana entró por primera vez a la cancha con las Universitarias.

El equipo al que enfrentó Tigres en esa ocasión fue el Mazatlán; sin embargo, Tatiana Flores no consiguió anotar gol en su primer partido con las Universitarias. Fue tres torneos después que llegó la primera anotación de la futbolista nacida en Canadá cuando marcó su primera anotación.

En temas de liguilla, Tatiana Flores solo tiene un partido ganado en tres torneos de eliminación que tiene con Tigres; la única vez que entró al campo para ayudar a su equipo a conseguir el boleto a la siguiente fase fue ante Pumas en el partido de vuelta de los cuartos de final, jugando únicamente 25 minutos.

