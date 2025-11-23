Tigres campeonas de la Liga MX Femenil por séptima ocasión; América y Villacampa vuelven a perder una final

Tigres se proclama campeón del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, tras vencer al América en la gran final por marcador de 1-0 en el partido de vuelta. Las Amazonas aprovecharon la localía para levantar su séptimo título en la historia de la institución de la Sultana del Norte.

El equipo de Pedro Martínez ocupó la presión por parte de la barra de animación de los Universitarios para ellas también apretar a la defensa de Ángel Villacampa, una decisión que les dio frutos temprano en el encuentro, pues Diaña Ordoñez aprovechó el error de la defensa azulcrema.

Esta fue la cuarta ocasión en la que las felinas se midieron ante las azulcremas en el partido por el título, aumentado su hegemonía sobre las Águilas en finales, pues tres veces han salido con la mano en alto ante el conjunto de la capital del país y solo una vez han caído en el marcador global.

Gol número 16 para la "12" de @tigres y el primero de esta tarde de finaaaal... 😮‍💨⚽ pic.twitter.com/rUK7WYo6oM — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) November 23, 2025

Annie Karich, una de las mejores jugadoras del América en el torneo, dio un pase para la zaga defensiva; sin embargo, Annia Mejía no logró controlar la número cinco, que se fue en dirección a la portería de Sandra Paños, algo que aprovechó Ordoñez para quedar sola frente a la arquera española y definir de estupenda manera para el 1-0 en el marcador.

Las Amazonas continuaron apretando a las Águilas en el partido, teniendo algunas jugadas de peligro y aprovechando el desconcierto de las azulcremas en el campo de juego para mantener la esférica en su posesión y no cederle la pelota a las visitantes.

La segunda parte fue muy gris para el América, pues cuando se encontraban en mejor momento en el partido y logrando varias jugadas de peligro frente al arco de las Amazonas, Nancy Antonio pateó la cara de Jennifer Hermoso y la acción fue revisada por la árbitra central en el VAR, mostrando la tarjeta roja para la mediocampista azulcrema.

Para ser campeonas del Apertura 2025, las Amazonas derrotaron en la liguilla a Juárez en los cuartos de final, eliminaron a Cruz Azul en las semifinales y derrotaron al América por acumulado de 4-3 en la gran final.

Después de la expulsión de Antonio al minuto 60 de tiempo corrido, las pupilas de Pedro Martínez adelantaron sus líneas para ir en busca del tanto que sentenciara la serie ante el América y no tuvieran manera de volver al partido para igualar el marcador.

El rendimiento de las Águilas en las finales es impresionante, pues Ángel Villacampa y sus jugadoras han llegado al partido por el título seis veces en las últimas siete temporadas; lamentablemente para la afición azulcrema, solo han podido ganar en una ocasión.

Diana Ordoñez volvió a aparecer en el encuentro; con un trazo largo por parte de la defensa felina, quedó sola frente a Sandra Paños, pero la delantera mexicana mandó la esférica por un costado, desaprovechando la oportunidad de oro para sentenciar el encuentro.

Después de este pésimo resultado, el América se convierte en el equipo con más subcampeonatos en la Liga MX Femenil con cinco, mientras que las Tigres son el conjunto más laureado del futbol mexicano con siete títulos en sus vitrinas.

