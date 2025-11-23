Tigres: Estos son todos los títulos que tienen las Amazonas en la Liga MX Femenil

Tigres venció en la final del Apertura 2025 al América para proclamarse campeonas de la Liga MX Femenil en la onceava final que juegan del torneo local, además de que siguen creciendo su hegemonía dentro del futbol mexicano de mujeres al ser el club más ganador.

Las Amazonas son uno de los equipos que constantemente llegan a las instancias finales, por algo tienen once finales disputadas en su historia y con esta conquista llegaron a siete trofeos en la Liga MX Femenil, siendo la institución más laureada del futbol mexicano de mujeres.

Además, el equipo que de momento dirige Pedro Martínez fue el primero en ser bicampeón de la Liga MX; los dos títulos al hilo los consiguieron en los torneos Guard1anes 2020 y Guard1anes 2021; de igual forma, fueron el segundo club en ser campeón del torneo local femenil cuando se inauguró en 2017.

EL MOMENTO MÁS ESPERADO… 👑💛

Las Amazonas levantan el trofeo y el Volcán explota en orgullo.

TIGRES, CAMPEONAS DEL AP2025. 🏆🔥

Una noche para la historia… una noche que jamás se olvida. ✨⚽️#FutFemNuestraFinal #LigaBBVAMXFemenil pic.twitter.com/VQeabpPEbT — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) November 24, 2025

¿En qué torneos han sido campeonas las Tigres?

Se han llevado a cabo 16 torneos en la Liga MX Femenil, de los cuales las Tigres han estado en la final en once de ellos; solo no han podido llegar al partido por el título en cinco ocasiones, número para reconocer por parte de las Amazonas.

El primer título para las de la Sultana del Norte llegó en el Clausura 2018; los demás cetros para las felinas cayeron en el Clausura 2019, Guard1anes 2020, Guard1anes 2021, Apertura 2022, Apertura 2023 y Apertura 2025.

Mientras que en cuatro ocasiones las Amazonas tuvieron que vivir lo que es ser subcampeonas, esto ocurrió en los torneos Apertura 2018, Apertura 2019, Apertura 2021 y Apertura 2024. Aunque las alegrías han sido más que las derrotas, pues suman siete títulos en ocho años de historia de la liga.

🏆🧨 ¡¡SE TERMINA EL ENCUENTRO EN EL VOLCÁN!! 🔥🐯

LAS AMAZONAS LO HICIERON DE NUEVOOOO... Y SON LAS CAMPEONASSS DEL AP2025 🤯👀



Marcador entregado por: @amazonmex 📦#FutFemNuestraFinal #LigaBBVAMXFemenil pic.twitter.com/bybQiT7bT4 — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) November 24, 2025

¿Quiénes han sido campeonas de goleo con Tigres?

Otro trofeo que pueden presumir las Tigres es el de campeón de goleo, pues en la historia de la Liga MX Femenil tres grandes delanteras han portado la camiseta de las Amazonas y se han convertido en la máxima rompe redes del futbol mexicano

La primera en conseguirlo fue Katty Martínez; la delantera mexicana anotó 18 goles en la temporada regular del Apertura 2020 para levantar el título individual al final de la campaña.

Dos años después, en el Apertura 2022, Mia Fishel fue la ganadora del campeón de goleo, tras convertir 17 tantos en 17 jornadas con las Amazonas, mientras que la tercera y última fue Maricarmen Reyes, quien compartió la cima de la tabla con Alicia Cervantes, pues ambas anotaron 15 goles en el Apertura 2023.

DCO