“Soy campeona del pu.. México”, la peculiar respuesta de Jenni Hermoso tras coronarse con Tigres (VIDEO)

Tigres venció al América en la gran final del Apertura 2025 para conseguir su séptimo título en la historia de la Liga MX Femenil, pero la jugadora que se llevó los reflectores fue Jenni Hermoso, pues la española después de tres años levantó su primer título en México y su respuesta fue muy peculiar.

“Ojalá me quede todavía bastante tiempo por disfrutar del deporte, del futbol, pero como tú lo has dicho el no ganar en México era una espinita que tenía ahí y qué mejor que con el equipo que pues como lo dije quería y siento a Tigres en el corazón y hoy pues estoy muy feliz de poder haber conseguido con estas compañeras que son la hostia y lo voy a decir porque me gusta la palabra, porque soy campeona del put.. México”, expresó Jennifer Hermoso.

Jennifer Hermoso llegó a la Liga MX Femenil en 2022 para portar la camiseta del Pachuca, equipo en el que estuvo tres torneos y metió 22 goles, pero nunca pudo levantar un título con las Tuzas, fue en Clausura 2024 cuando se mudó a la Sultana del Norte para jugar con Tigres para ser campeona por primera vez.

Estos fueron los números de Jennifer Hermoso en el Apertura 2025

Jennifer Hermoso se volvió un pilar de Tigres desde su llegada, pues su experiencia, que ha obtenido en Europa y siendo campeona del mundo, ha aportado bastante para todas las futbolistas jóvenes del equipo, como Diana Ordoñez.

En este Apertura 2025, la delantera española tuvo números bastante buenos, pues disputó 17 encuentros, 16 de ellos como titular y logró anotar 14 goles en la temporada regular, aunque no le alcanzó para ser la campeona de goleo, pues Charlyn Corral logró 22 tantos.

Hermoso disputó 1,420 minutos con la camiseta de las Amazonas este torneo, pero desde su llegada a la liga mexicana, la campeona del mundo ha logrado meter 51 goles con la camiseta de las Tuzas y Tigres.

Jennifer Hermoso perdió dos finales antes de ser campeona de la Liga MX

Jennifer Hermoso tuvo que vivir la derrota antes de probar la gloria por primera vez en la Liga MX Femenil, pues con el Pachuca perdió una final y con Tigres cayó derrotada en otra, incrementando sus ganas de ganar sí o sí en México.

La primera ocurrió en el Clausura 2023, cuando la española vivía su segundo torneo en nuestro país. Las Tuzas se midieron en la final ante el América, pero terminaron perdiendo por marcador global de 4-2.

Tres torneos más tarde, pero en esta ocasión con las Amazonas, Jennifer Hermoso cayó derrotada en una final a manos del Monterrey, serie que quedó 3-3 en tiempo reglamentario, pero las Rayadas se llevaron el título en la tanda de penales por marcador de 4-3.

