El Apertura 2025 llegó a su fin y con eso se coronó el decimosexto equipo en la historia de la Liga MX Femenil. Las Tigres vencieron en la final al América para coronarse por séptima vez en el futbol mexicano femenil en la cancha del Estadio Universitario.

La tabla de las máximas ganadoras no se movió con este resultado, pues los cinco equipos que han conseguido levantar el título de la Liga MX Femenil siguen estando en la misma posición y las Amazonas continúan siendo las máximas ganadoras.

Después de la final del Apertura 2025, ya se llevaron a cabo 16 torneos en la Liga MX Femenil y solo cinco equipos han sido campeones del futbol mexicano femenil. Además de que poco a poco la liga va teniendo mejor nivel y varias jugadoras de renombre en Europa vienen a jugar a México.

¡FELICIDADES @TigresFemenil, CAMPEONAS DEL AP2025! 🐯👑

¡SÉPTIMO TÍTULO, en su CASA, con su GENTE en una noche que quedará PARA SIEMPRE. 💛🏆



Una REMONTADA HISTÓRICA, de esas que se escriben con tinta dorada… ⚽️🔥

y que se quedará GRABADA EN LOS LIBROS DE #NuestroFutFem. 📚✨ pic.twitter.com/tzsRynJVPy — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) November 24, 2025

Este es el equipo con más títulos en la historia de la Liga MX Femenil

Las Tigres son el equipo más ganador de la Liga MX Femenil, además de ser el primer club en la historia del futbol mexicano femenil en lograr un bicampeonato, el cual ocurrió en el Guard1anes 2020 y Guard1anes 2021.

Equipos campeones de la Liga MX Femenil

Tigres - 7 títulos

Monterrey - 4 títulos

América - 2 títulos

Chivas - 2 títulos

Pachuca - 1 título

Las Amazonas, con el conjunto más laureado de la Liga MX Femenil, consiguieron sus títulos en el Clausura 2018, Clausura 2019, Guard1anes 2020, Guard1anes 2021, Apertura 2022, Apertura 2023 y Clausura 2025.

EL MOMENTO MÁS ESPERADO… 👑💛

Las Amazonas levantan el trofeo y el Volcán explota en orgullo.

TIGRES, CAMPEONAS DEL AP2025. 🏆🔥

Una noche para la historia… una noche que jamás se olvida. ✨⚽️#FutFemNuestraFinal #LigaBBVAMXFemenil pic.twitter.com/VQeabpPEbT — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) November 24, 2025

La Liga MX Femenil tiene a dos equipos bicampeones en su historia

La Liga MX Femenil ha sido una manera de revolucionar el futbol femenil y en ocho años ya hay dos equipos bicampeones en el torneo local, que claramente son las dos instituciones de Monterrey, Tigres y Rayadas.

Las Amazonas fueron el primer equipo en lograr dos títulos al hilo en la historia del futbol mexicano femenil, que ocurrió en el Guard1anes 2020 y Guard1anes 2021, cuando derrotaron en el partido por el título a Monterrey y Guadalajara, respectivamente.

Del otro lado, las de la Sultana del Norte levantaron sus dos cetros de forma consecutiva en los torneos Clausura 2024 y Apertura 2024, campañas en las que derrotaron en a gran final al América y Tigres, respectivamente; en ambas ocasiones terminaron ganando el encuentro en la tanda de penales.

DCO