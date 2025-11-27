¿McLaren tendrá su equipo en la Liga MX? Esto es lo que se sabe AL MOMENTO sobre la espectacular noticia

La multipropiedad de Grupo Orlegi llegará a su fin cuando McLaren Group llegue a México para comprar a uno de sus equipos en la Liga MX, pues todo indica que la empresa que tiene escuderías en la Fórmula 1 y la IndyCar quiere diversificar su marca más allá del automovilismo.

Con información de Pedro Antonio Flores, el Atlas estaría cerca de concretar su venta que permitiría una gran entrada de capital extranjero que sería por parte una empresa internacional: McLaren Group, propiedad del Fondo Soberano de Bahréin Mumtalakat. Este sería un gran paso en el futbol mexicano, pues los Zorros tendrán dinero para poder reforzar a su equipo en el futuro.

La operación con Grupo Orlegi y McLaren Group incluye que la empresa mexicana ceda el control del equipo de la Liga MX, las fuerzas básicas y el equipo de la Liga MX Femenil, además de los derechos de explotación comercial de la marca. Otro acuerdo que estaría en la operación sería incluir los activos de la Academia AGA y el 25 por ciento del Estadio Jalisco.

🔴⚫️ VENTA PACTADA - Atlas recibiría inversión de McLaren Group y del Fondo de Baréin Mumtalakat. Están en diligencia y caminaría la venta si todo está en orden. pic.twitter.com/3naO3bkvI0 — Pedro Antonio Flores ⭐️⭐️⭐️ (@hagala_) November 27, 2025

McLaren no ha hablado nada sobre la compra del Atlas

De momento, la información circula sin que alguno de los compradores dé alguna novedad al respecto. Cabe recalcar que Mumtalakat es una empresa que trabaja con discreción al momento de hacerse dueño de algún equipo o escudería; así pasó cuando absorbieron con totalidad al equipo McLaren; meses después hizo lo mismo al hacerse cargo, junto con CYVN Holdings, del control total de McLaren Racing.

Por su parte, Grupo Orlegi, desde que adquirió al Atlas, estructuró al club bajo criterios empresariales, pero la venta del equipo a McLaren Group y Mumtalakat también ayudará al equipo de Guadalajara con mejores datos, mayor tecnología y una mejor lógica corporativa.

Cabe recalcar que el fondo soberano administra activos en manufactura, aviación, tecnología, servicios financieros y deporte, aunque su participación en el futbol ha sido selectiva y medida, así que su llegada a la Liga MX tendría otra dimensión y sería un nuevo reto para ellos, pues podrían ayudar al Atlas a estar entre los mejores equipos de México.

Atlas podría tener nuevo dueño. pic.twitter.com/p3Ww4otXSW — liguilla paint (@futbolmxpaint) November 28, 2025

Los logros del Fondo Soberano de Bahréin Mumtalakat en el futbol

El Fondo Soberano de Bahréin Mumtalakat solo ha confiado en un equipo en el futbol europeo, el cual tuvo una estupenda actuación en su liga para poder llegar a la primera división de su liga local.

El fondo soberano logró hacerse dueño del 20 por ciento del equipo parisino Paris FC; esto ocurrió en 2020 cuando realizaron una inversión que ascendió casi a los seis millones de dólares, según L’Équipe.

Ahora buscarán hacerse dueños del Atlas de la Liga MX y ayudar a los Zorros a ser un mejor equipo dentro del futbol mexicano, pues desde el bicampeonato, el conjunto de Guadalajara no ha vuelto a figurar en primera división.

