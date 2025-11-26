Futbol Mexicano

¿Otra vez tú? Traicionó a México, volvió a la Liga MX pidiendo ayuda y ahora se va por la puerta de atrás

Después de solo una temporada al frente de un equipo de la Liga MX, el rendimiento no fue el esperado y vuelve a fracasar en el futbol mexicano

Equipo de la Liga MX anuncia la destitución de su entrenador.
Diego Chávez Ortiz

Fernando Gago volvió a Argentina para dirigir a Boca Juniors después de abandonar y traicionar a las Chivas; sin embargo, su paso por el conjunto xeneize no fue el esperado, lo cesaron de su puesto y meses después volvió a México pidiendo ayuda como nuevo entrenador del Necaxa, equipo que acaba de anunciar su salida.

Después de una terrible temporada con los Rayos, pues no avanzaron ni al play-in, la directiva del equipo de Aguascalientes le dio las gracias a Fernando Gago, aunque de una forma muy simple, pues el Necaxa terminó en el decimotercer lugar de la general.

“Club Necaxa informa que Fernando Gago y su cuerpo técnico dejan de formar parte de nuestra institución. La Directiva ya trabaja en la definición del Director Técnico que encabezará al equipo en el próximo torneo”.

Estos fueron los números de Fernando Gago en el Apertura 2025

Después de una desastrosa temporada al frente del Necaxa, el equipo que volvió a confiar en Fernando Gago a pesar de lo ocurrido con Chivas, el conjunto de Aguascalientes decidió ponerle fin a la historia del entrenador argentino con el equipo, pues los resultados no fueron los esperados.

En la única temporada de Gago con el Necaxa, el exentrenador de Boca Juniors dirigió 21 encuentros en el banquillo de los Rayos, incluyendo la Leagues Cup y un encuentro amistoso ante el Guadalajara, el cual terminó perdiendo.

En total, Fernando Gago logró cinco victorias, cinco empates y 11 derrotas, números bastante malos para un técnico, además de que una campaña antes el Necaxa logró llegar hasta la liguilla con Nicolás Larcamón al frente del equipo, mientras que su compatriota no llegó ni al play-in.

