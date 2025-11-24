Mazatlán reaparece y responde a todos los rumores sobre su venta para regresar al Atlante a Liga MX

El Mazatlán es el último equipo fundado en la Liga MX, el cual apenas tiene cinco años de existencia y nunca ha podido jugar la liguilla del futbol mexicano, pero con información del periodista José Hanan, los directivos del Atlante quieren comprar a los Cañoneros.

Sin embargo, el conjunto que reside en Sinaloa salió a hablar sobre lo ocurrido y todo lo que se habló del tema en redes sociales, por lo que el Mazatlán en su cuenta de X publicó el siguiente mensaje: “Ya no se puede ir uno de vacaciones. Te vas tantito, te desconectas y las redes estallan”.

Este mensaje fue porque el tema del regreso del Atlante fue muy sonado en las últimas semanas, pues la afición de los Potros de Hierro ha esperado el regreso de su equipo a Primera División desde hace algunos años.

Ya no se puede ir uno de vacaciones. Te vas tantito, te desconectas y las redes estallan 🤯 — Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) November 24, 2025

¿Cuándo se podría dar la venta del Mazatlán al Atlante?

Mazatlán parece que dejará de ser parte de la Liga MX para darle paso al Atlante a la Primera División de México, algo que se espera desde hace años, pues los Potros de Hierro han sido campeones de la Liga de Expansión en varias ocasiones cuando el ascenso y descenso fueron pausados.

Con información de la fuente antes mencionada, la noticia de esta venta se podría dar después de que culmine la Copa del Mundo del siguiente año y la última temporada del Mazatlán en la Liga MX sería el Apertura 2025, pues en el Clausura 2026, el Atlante iniciaría su camino dentro del máximo circuito.

Además, la misma persona informó que los Potros de Hierro utilizarían el Estadio Azteca para jugar como local en la Liga MX, un recinto que ya conocen, pues en el pasado también rentaban el Coloso de Santa Úrsula para disputar sus encuentros de local.

#UltimoMinuto @MazatlanFC fue vendido al @Atlante en 65 millones de dolares.

La operación se dará a conocer una vez que acabe la Copa del Mundo.@Atlante regresara al máximo circuito para el #Apertura 2026 y jugará en el @EstadioAztecaEu que se llamara para ese momento #Banorte — Pepe Hanan (@pepehanan) November 19, 2025

¿Cuándo debutó el Mazatlán en la Liga MX?

Antes de que se anunciara la llegada del Mazatlán a la Liga MX por comprar la franquicia de Morelia, el Estadio El Encanto se comenzó a construir en 2017 en la ciudad de Sinaloa. Fue hasta junio de 2020, cuando Monarcas anunció en un comunicado el cambio de sede a la ciudad de Mazatlán.

Después de un mes, el 3 de julio del 2020, el Mazatlán tuvo su primer partido como franquicia, en el marco de la Copa México, el cual fue un torneo de preparación para el siguiente torneo, en el que empataron 0-0 con Tigres en su primer encuentro, y sus siguientes dos cotejos fueron derrotas ante el Atlas y las Chivas.

Aunque su primer partido en la Liga MX llegó hasta el 27 de julio de 2020, cuando los Cañoneros recibieron en casa al Puebla para la Jornada 1 del Guard1anes 2020, un partido que terminó 4-1 a favor de la Franja.

DCO