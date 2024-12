¿Por qué el Atlante se mudó a Zacatepec?

Luego de que las circunstancias lo obligaron a dejar de jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes, el Atlante hizo oficial su mudanza de la Ciudad de México a Zacatepec, Morelos, concretamente en el Estadio Agustín Coruco Díaz, donde disputarán sus cotejos como anfitriones a partir del Torneo Clausura 2025 de la Liga de Expansión.

Emilio Escalante, presidente de los Potros de Hierro, recalcó que la mudanza a tierras morelenses es temporal, pues la intención es que el equipo azulgrana regrese pronto a la capital del país.

“Zacatepec es la mejor opción, pero es por necesidad. El Atlante es de la Ciudad de México y hoy es por necesidad, no porque queremos. Qué me digan dónde hay un estadio en el que Atlante pueda jugar, porque no hay otro estadio que cumpla con el reglamento por las características que nos pide la Liga y que podamos conservar nuestra certificación", enfatizó el presidente del Atlante a Récord.

La clausura temporal del Estadio Ciudad de los Deportes a principios de noviembre obligó al conjunto azulgrana a jugar como local su duelo de la última jornada del Apertura 2024 de la Liga de Expansión contra Tampico Madero en La Cantera, donde entrenan los Pumas de la UNAM.

El presidente del Atlante lamentó dicha situación y el hecho de que la empresa propietaria del Estadio Ciudad de los Deportes no se ha comunicado con el club.

“Lo sucedido en el estadio (Ciudad de los Deportes), cuando se clausura, nosotros al día siguiente jugábamos la última Jornada contra Tampico. Hubo muchas complicaciones y a día de hoy, no he recibido un comunicado de la empresa", remarcó Emilio Escalante.

Pachuca, casa del Atlante en la Liguilla del Apertura 2024

Los propietarios del Estadio Ciudad de los Deportes le dieron prioridad a otros eventos deportivos y el Atlante salió perjudicado.

Ante esta situación, el Pachuca le ofreció el Estadio Hidalgo a los Potros de Hierro para que disputaran en dicho recinto sus cotejos como locales en la Liguilla del Apertura 2024 de la Liga de Expansión.

El Atlante goleó 3-0 a Dorados en su primer duelo en la cancha del Hidalgo en la vuelta de cuartos de final, resultado con el que avanzó a semifinales al imponerse 4-3 en el marcador global.

Nuestra Directiva entrega a la Gobernadora del Estado de Morelos, Margarita González Saravia nuestro jersey y porta nuestros colores azulgranas.#UnidosXElFutbol#PotrosDeHierro pic.twitter.com/BkX3qKwrTO — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) December 6, 2024

La aventura de los azulgranas en la Bella Airosa terminó con una dolorosa de 3-0 a en las semifinales de vuelta a manos del Celaya, que ganó 4-1 la serie después de 180 minutos.

¿Cuántos títulos ha ganado Atlante en la Liga de Expansión?

El Atlante es el máximo campeón de la Liga de Expansión con tres trofeos desde que la competencia se disputó por primera vez en el segundo semestre del 2020.

Los Potros de Hierro se coronaron por primera vez en el Apertura 2021 tras imponerse por global de 3-0 en la final a Tampico Madero.

Su segunda conquista llegó en el Apertura 2022 tras doblegar por 3-1 al Celaya en la última instancia del campeonato.

La tercera y más reciente coronación del Atlante en la Liga de Expansión fue en el Clausura 2024 luego de superar 4-1 a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara.

