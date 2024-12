“Chivas es como el Real Madrid”, asegura Óscar García, nuevo técnico del Rebaño

Chivas presentó de manera oficial a Óscar García Junyent como su nuevo entrenador, quien ante los medios de comunicación no se guardó nada y aseguró que el Rebaño Sagrado es un equipo bien visto en el mundo, pues dijo que dirigir al cuadro tapatío es como dirigir al Real Madrid o el Barcelona.

“No sé si son conscientes de lo que es Chivas en el mundo, en Europa es conocido como Real Madrid o Barcelona. De la grandeza de este club, la identidad. Cuando me llamó Juan Carlos (Martínez), me sentí el hombre más afortunado del mundo, es como entrenar al Barca o Real Madrid. Con eso lo resumo todo”, dijo en conferencia de prensa Óscar García.

🔴⚪️ ¡@Oscargarciaj es presentado oficialmente como director técnico del Rebaño! ⚪️🔴 pic.twitter.com/XgjGP7ncjk — CHIVAS (@Chivas) December 6, 2024

El técnico español se formó, primero como jugador y después como entrenador, en el Barcelona, por lo que sabe lo que es la exigencia, la cual aseguró hay en Chivas y que fue uno de los motivos que lo llevó a tomar la decisión de comandar el Club Deportivo Guadalajara.

Óscar García ve con responsabilidad dirigir a Chivas

“Una responsabilidad, pero si no hubiera responsabilidad, si no hubiera exigencia, si no hubiera ambición, no estaría aquí, por muy grande que sea el club. Me convencieron muy muy rápido, estuvimos hablando durante un tiempo, y la verdad que desde el primer día tuve claro que quería venir aquí”, dijo el estratega.

Con los colores de Chivas ya puestos, el entrenador catalán dijo que estar en Guadalajara es como estar en casa y buscará regresar el cariño que ha recibido dentro del terreno de juego.

🫡 ¡Bienvenido, Óscar! 🙌



Nuestro nuevo entrenador, @oscargarciaj, da sus primeras palabras ante los medios en su presentación oficial 🐐 pic.twitter.com/Ug8q9boXg2 — CHIVAS (@Chivas) December 6, 2024

“Me he sentido como en casa y yo soy una persona muy agradecida por la gente que me cuida y me trata bien. Muy agradecido y no solo a la gente del club sino a todos los mensajes que he recibido de fuera dándome la bienvenida, deseándome lo mejor. Me hace sentir en deuda, en deuda que la saldaré, la saldaré de la manera que mejor se hace, que es entrenando con el equipo”, agregó.

El anuncio de la llegada de Óscar García se dio hace unos días, pero fue hasta este día cuando el técnico español fue presentado ante los medios de comunicación y la afición como el nuevo pastor del Rebaño Sagrado para el Torneo Clausura 2025 de la Liga MX, en donde el club rojiblanco buscará ser protagonista del campeonato.

El encargado de presentar a García Junyent fue Juan Carlos Martínez, Director del Comité Técnico Deportivo de Chivas, quien asegura que el nuevo entrenador llega para encabezar “un proyecto lleno de ambición, con mucha ilusión y mucha responsabilidad”.

