Checo Pérez manda mensaje a la gente de Venezuela tras el ataque de Estados Unidos (FOTO)

En la madrugada de este sábado 3 de enero, la noticia sobre el ataque de Estados Unidos a Venezuela para sacar a Nicolás Maduro del país ha sonado en todo el mundo y Checo Pérez se dio el tiempo para escribir un mensaje en sus redes sociales para toda la gente del país centroamericano tras lo ocurrido.

El piloto mexicano subió una foto a sus historias de Instagram donde puso el siguiente mensaje: “Hermanos venezolanos, les mando un abrazo con mucho cariño, son un ejemplo de que la fe nunca se pierde” Mis oraciones con todos ustedes. Libre Venezuela”, además de poner la canción de Voz Veis “El Farolito”.

El mensaje de Checo Pérez para la gente de Venezuela. ı Foto: Captura de Pantalla

Estados Unidos ataca Venezuela y saca a Maduro del país

Después de varias advertencias para el presidente Nicolás Maduro, el gobierno de los Estados Unidos decidió ejecutar su plan que llevaban tiempo planeando para entrar al territorio centroamericano y extraer al mandatario venezolano de Venezuela.

A pesar de cumplir su misión con éxito, las fuerzas armadas del país vecino bombardearon algunos sectores del país, generando imágenes aterradoras en redes sociales y con algo de incertidumbre para toda la gente de Venezuela.

Horas después de lo ocurrido, Donald Trump salió a dar una conferencia de prensa donde habló sobre lo que pasará con Venezuela, pues explicó que serán ellos los que gobiernen el territorio venezolano tras la extradición de Nicolás Maduro del país.

Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima. pic.twitter.com/omF2UpDJhA — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

Nicolás Maduro enfrentarán terribles cargos por una acusación en Nueva York

Durante la conferencia de prensa que dio el presidente de Estados Unidos, reveló que aparte de capturar a Nicolás Maduro, también arrestaron a su esposa Cilia Flores, quien también afrontará cargos junto a su pareja en el país vecino.

Donald Trump comentó que el presidente de Venezuela junto a su pareja están siendo trasladados a la ciudad de Nueva York, pues ahí es donde afrontarán el juicio, como lo comentó Pam Bondi, quien es la secretaria de justicia estadounidense: “Pronto enfrentará toda la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”.

La acusación que atravesará Nicolás Maduro y su esposa es porque el Departamento de Justicia estadounidense dio a conocer que tienen un presunto papel en la conspiración de narcoterrorismo.

DCO