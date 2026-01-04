Checo Pérez sale en público por primera vez en 2026 y arremete con fuerza contra Christian Horner (VIDEO)

Checo Pérez salió de la Fórmula 1 tras una mala temporada con Red Bull a pesar de que todavía tenía contrato con la escudería austriaca y su lugar fue tomado por el neozelandés Liam Lawson, quien no completó la campaña pasada y fue reemplazado por Yuki Tsunoda.

Durante el podcast ‘Cracks’ de Oso Trava, al cual fue invitado Sergio Pérez, el piloto mexicano reveló la advertencia que le dio a Christian Horner sobre poner a Liam Lawson o Yuki Tsunoda como el compañero de Max Verstappen, aunque el exdirector deportivo de Red Bull hizo caso omiso a las palabras del jalisciense.

“En mi despedida con Christian (Horner) le digo ‘oye, Christian, ¿y qué vas a hacer cuando no funcione con Liam (Lawson)?’ ‘No, pues está Yuki (Tsunoda).’ ‘¿Y qué vas a hacer cuando no funcione con Yuki?’ ‘No, pues tenemos muchos pilotos.’ Le digo ‘pues los vas a usar a todos’ y me dice ‘sí, ya sé’”, comentó el piloto mexicano.

Checo Pérez habla sobre todo lo que le reclamaban en Red Bull

Sergio Pérez estuvo cuatro temporadas con Red Bull en la Fórmula 1, en donde logró varios Campeonatos de Constructores y ayudó a Max Verstappen a conseguir el Campeonato de Pilotos en 2021 al defender de buena forma a Lewis Hamilton en la última carrera.

Sin embargo, el piloto mexicano reveló todo lo que los altos mandos de Red Bull le reclamaban cuando formaba parte de la escudería austriaca como segundo piloto del equipo, pues en su última campaña llegó a sufrir bastante con los resultados.

“Empiezo a pelear el campeonato con Max (Verstappen), gana él una carrera, yo otra, él una, yo otra”, expresó el mexicano. En ese momento, el ‘Oso’ Trava le pregunta: “¿Qué te reclamaban?”, a lo que Checo Pérez respondió: “Todo, prácticamente todo; si yo era más rápido que Max (Verstappen), era un problema; si yo era más lento que Max, era un problema”.

¿Cuándo debuta Checo Pérez con Cadillac en la Fórmula 1?

Checo Pérez ya se prepara para volver a la Fórmula 1, pero esta vez con la nueva escudería en el máximo circuito del automovilismo, Cadillac, haciendo su regreso triunfal en el Gran Circo después de los fracasos que tuvo Red Bull en la campaña pasada.

El piloto mexicano realizará su debut con el equipo estadounidense el próximo 6, 7 y 8 de marzo cuando se dispute la primera fecha de la nueva temporada en la Fórmula 1, que será el Gran Premio de Australia en Melbourne.

Pero la parada en el calendario que esperan todos los aficionados mexicanos será entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre, cuando la Fórmula 1 aterrice en nuestro país para que se lleve a cabo el Gran Premio de México.

