Llegó la PEOR noticia para Red Bull; Max Verstappen se va antes de lo pensado

Max Verstappen dejó ir la oportunidad de ser pentacampeón de la Fórmula 1 tras la victoria de Lando Norris en el Campeonato de Pilotos, pero durante la campaña pasada existieron varias noticias sobre un posible cambio de escudería y convertirse en piloto de Mercedes, aunque esto no ocurrió.

Sin embargo, con información del diario BILD, Max Verstappen podría abandonar Red Bull este 2026 antes de terminar la temporada, pues la fuente informa que si el volante neerlandés se encuentra debajo de la tercera posición en el Campeonato de Pilotos durante el parón veraniego, él mismo podría ponerle fin a su historia con los ‘Toros Rojos’.

Además, el mismo medio dio a conocer que si el piloto se queda para 2027, la cosa podría cambiar, pues Max Verstappen seguirá teniendo la posibilidad de salir de la escudería, pero en este escenario lo podría hacer si no lidera el Campeonato de Pilotos durante el parón de verano, aunque su cláusula de rescisión está vigente hasta finales de 2028.

Max Verstappen tendrá nuevo compañero en Red Bull

Max Verstappen batalló toda la temporada pasada con los dos pilotos de McLaren sin que su compañero le diera una mano para pelear por el Campeonato de Constructores, pues después de la salida de Checo Pérez, Red Bull decidió que Liam Lawson se convirtiera en el coequipero de ‘Mad Max’.

Sin embargo, antes de llegar al parón de verano, Red Bull quitó a Liam Lawson de su puesto para subir a Yuki Tsunoda como el compañero de Max Verstappen, aunque sin fortuna, pues el volante japonés tampoco tuvo los resultados esperados y, para la nueva campaña, el volante neerlandés tendrá a su tercer coequipero en menos de dos temporadas.

La escudería austriaca le otorga la oportunidad a Isack Hadjar de correr en el máximo circuito del automovilismo, pues la campaña pasada estuvo con Racing Bulls, la escudería de formación de Red Bull, donde esta temporada estará Liam Lawson y Arvid Lindblad.

¿Cuándo es la primera carrera de la Fórmula 1 en 2026?

Max Verstappen y su equipo ya se preparan para afrontar la nueva temporada de la Fórmula 1, la cual está a poco menos de dos meses de iniciar hasta el otro lado del mundo, pero antes los 22 pilotos de la parrilla tendrán que afrontar la pretemporada en Barcelona y Baréin para probar los nuevos cambios en el Gran Circo.

La nueva campaña del máximo circuito del automovilismo arranca el fin de semana del 6 al 8 de marzo en Melbourne, donde se llevará a cabo el Gran Premio de Australia, la primera carrera del año y de la temporada, en la que también tendremos el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1.

Para la afición mexicana que ya espera el Gran Premio de México para volver a ver a Sergio Pérez en acción, la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez será el 1 de noviembre del 2026, para celebrar el Día de Muertos con la actividad de la Fórmula 1.

DCO