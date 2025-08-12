Allan Saint-Maximin ya entrena con América y humilla a Kevin Álvarez de la peor manera posible (VIDEO)

El delantero francés Allan Saint-Maximin tuvo su primer entrenamiento con el Club América y dejó sus primeras jugadas de fantasía, además de humillar al lateral Kevin Álvarez en un mano a mano.

En un video compartido en X (antes Twitter) por el reportero León Lecanda, se ve a Allan Saint-Maximin enfrentar al defensor mexicano Kevin Álvarez, quien no pudo detener al delantero europeo y se está llevando las críticas de los aficionados azulcremas.

Ni 10 minutos lleva ASM con el América y ya hizo cagada a Kevin Álvarez, para sorpresa de nadie https://t.co/BBsqv8XWgk — Tio Wilo 🏆🏆🏆 (@tixwilx1916) August 12, 2025

“Ni 10 minutos lleva ASM con el América y ya hizo cagada a Kevin Álvarez, para sorpresa de nadie”, se puede leer en el perfil del aficionado Tío Wilo, pero no fue el único que aprovechó la jugada de XX para atacar al lateral azteca.

“Hasta Jürgen Damm haría ver mal a este Kevin , siempre se entrega muy fácil, no sabe perfilar y en cualquier cambio de ritmo se lo llevan”, agrega una persona en respuesta al Tío Wilo.

“En todos los videos se están haciendo mierda a Kevin Álvarez JAJAJAJAJAJA Por cierto, que jugón del francés”, dice otro aficionado en redes.

Allan Saint-Maximin además dejó otras joyitas en el entrenamiento de las Águilas, pues se mandó un taquito para progresar una jugada y ha demostrado su potencia y cambio de ritmo en corto, lo que puede ser una gran arma para el cuadro emplumado en la Liga MX.

La magia de Allan Saint Maximin en su primer entrenamiento con el América🪄💛



pic.twitter.com/wlDa5LVQSG — Roberto Haz (@tudimebeto) August 12, 2025

¿Cuándo debutaría Allan Saint-Maximin?

Allan Saint-Maximin ya fue presentado como nuevo jugador del América, pero estaría arreglando los últimos detalles en sus papeles para poder ser tomado encuentra por André Jardine.

Sin embargo, se dice que su debut podría darse nada menos que en la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, cuando el cuadro de Coapa se meta al Estadio Universitario para medirse a los Tigres de la UANL.

Todo depende del registro de Allan Saint-Maximin en la Liga MX, pues una vez que tenga sus papeles en orden y su ficha quede lista, el técnico brasileño podrá tomarlo en cuenta. Al ser presentado en el inicio de semana, las posibilidades que su registro quedé listo para el fin de semana es alentador.

En una operación que se reporta fue por aproximadamente 12 millones de dólares, el América cerró la llegada de Saint-Maximin, quien llega procedente del Al-Ahli de Arabia Saudita. El francés es el cuarto refuerzo azulcrema para el Apertura 2025, detrás de Alexis Gutiérrez, Isaías Violante y Raúl ‘La Pantera’ Zúñiga.

