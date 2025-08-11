Vicente Sánchez más cerca que nunca de regresar a la Liga MX con uno de los equipos más históricos; esto se sabe al momento

Vicente Sánchez dejó de ser entrenador del Cruz Azul y podría regresar a la Liga MX con otro equipo

El técnico uruguayo Vicente Sánchez estaría cerca de regresar a la Liga MX más pronto de lo esperado, pues un equipo histórico del futbol mexicano tendría interés en hacerse de los servicios del exDT de Cruz Azul.

Con el respaldo de llevar a La Máquina a ganar la Concachampions, Vicente Sánchez es un entrenador que estaría siendo buscado por el Atlas, que se quedó sin su estratega luego que Gonzalo Pineda presentó, de acuerdo con medios nacionales, su renuncia tras ser goleado 3-0 ante el Pachuca.

Por el momento Vicente Sanchez se encuentra disfrutando de unas vacaciones, pero se reporta que es una de las opciones para ser el nuevo timonel de los Rojinegros del Atlas, pero no hay nada oficial por el momento, ya que habría más candidatos para ocupar el puesto.

Vicente Sánchez en un juego como DT del Cruz Azul. ı Foto: Mexsport

Otro de los nombres que suenan para ocupar el puesto de entrenador de los Zorros es nada menos que una leyenda rojinegra, pues Diego Cocca, el técnico más ganador en la historia del cuadro tapatío, sería otra alternativa, en especial luego que salió de Talleres de Córdoba.

Medios nacionales reportan que la directiva del Atlas se estaría acercando al entorno de Diego Cocca, pero en caso que no se pueda llegar a buen puerto con las negociaciones, entraría Vicente Sánchez.

Atlas hace oficial la salida de Gonzalo Pineda

El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX ya dejó a su primer entrenador despedido, siendo el mexicano Gonzalo Pineda, quien dejó de ser estratega de los Rojinegros del Atlas, dejando números pobres en su paso por la Academia.

Luego de 24 partidos Pineda dejó de entrenar al Atlas, dejando foja de 5 victorias, 7 empates y 12 derrotas, además que perdió cada uno de sus últimos cinco compromisos, el último de ellos una goleada de 3-0 en contra ante Pachuca.

Termina el encuentro en El Jalisco.



Pégate al resultado del partido con KolaLoka. pic.twitter.com/C4ijC4p62g — Atlas FC (@AtlasFC) August 10, 2025

Gonzalo Pineda tan solo pudo ganar el 20 por ciento de los juegos que estuvo al frente del equipo tapatío. El entrenador de 42 años de edad habría puesto su renuncia tras el partido ante los Tuzos, en donde al medio tiempo ya perdían por una amplia ventaja.

Gonzalo Pineda dejó al Atlas en la décima posición del campeonato mexicano con 4 puntos, luego de una victoria, un empate y dos derrotas. Si bien el Apertura 2025 va empezando, fueron los resultados adversos en la Leagues Cup los que también terminaron por sellar el destino del entrenador.

aar