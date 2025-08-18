Edson Álvarez no sigue en el West Ham y su nuevo club ya lo espera; es una liga exótica de Europa

Edson Álvarez no sigue en el West Ham y su nuevo club ya lo espera

Parece que el tiempo de Edson Álvarez en el West Ham United Football Club de la Premier League está llegando a su final, pues información de medios europeos colocan al mediocampista mexicano en un nuevo equipo y es una liga exótica, pero reconocida en el Viejo Continente.

Todo apunta a que El Machín tiene que buscar otro club, pues el capitán de la Selección Mexicana no entra en planes del actual técnico de los Hammers, por lo que estaría cerca de llegar al Fenerbahce.

🚨🟡🔵 EXCL: Fenerbahçe open talks to sign Edson Álvarez as new midfielder, strongly wanted by José Mourinho.



Initial contacts took place as two more European clubs have made approach to sign Álvarez after Ajax interest.



Álvarez is considering his options now. No decision yet. pic.twitter.com/hAkPMuLRtw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2025

Según el periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, el Fenerbahce empezó pláticas con Edson Álvarez para ser su nuevo mediocampista, además que esta contratación estaría impulsada por José Mourinho, entrenador del equipo turco.

Sin embargo, de acuerdo con el comunicador mencionado, el jugador mexicano está analizando sus opciones y no tiene una decisión por el momento. Sumado al interés del club de la Superliga de Turquía, se dice que Ajax estaría pensando en volver a contratar a su exjugador.

Edson Álvarez tiene los días contados en el West Ham

Edson Álvarez llegó al West Ham de la Premier League con muchas expectativas, sin embargo, en la Liga de Inglaterra no pudo demostrar las mismas cosas que hizo en Países Bajos.

El mediocampista de la Selección Mexicana tuvo en el Ajax de la Eredivisie su primera experiencia en el futbol europeo, siendo uno de los jugadores más destacados de aquel club neerlandés, en donde compartió con grandes elementos que más tarde dieron el salto a la élite de Europa.

Edson Álvarez en un partido con el West Ham. ı Foto: Instagram @edsonnalvarez

Álvarez fue compañero del defensa argentino Lisandro Martínez, quien pasó al Manchester United. También compartió cancha con Mazroui y Hakin Ziyech, quienes después del Ajax fueron al Bayern Múnich y al Chelsea, respectivamente. Otro que pasó a un equipo grande fue Donny van de Beek, quien pasó al Manchester United.

Edson Álvarez sí pasó a una mejor liga, pero la Eredivisie no fue lo mismo que la Premier League y en el West Ham nunca fue el jugador indiscutible ni clave que se esperaba. El capitán de México terminó disputando 73 partidos con la camiseta del West Ham, con solo dos goles y tres asistencias.

Ahora tendrá que seguir su camino en otro club europeo, en busca de seguir en ritmo para llegar en el mejor nivel a la Copa del Mundo 2026, donde se perfila para ser titular en los tres partidos de fase de grupos y capitán del equipo de Javier Aguirre.

