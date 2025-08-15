Edson Álvarez no seguirá en el West Ham y apunta a llegar a un histórico de Europa

Edson Álvarez es uno de los pocos jugadores mexicanos que se encuentran en Europa, pero estaría cerca de dejar al West Ham y seguir su historia en otro equipo del viejo continente; solo queda esperar al cierre del mercado para conocer el futuro del ‘Machín’.

Con información de Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes, Edson Álvarez pondría punto final a su paso por el West Ham antes de que el mercado de fichajes de verano llegue a su final y varios clubes ya tienen pláticas con el mediocampista azteca.

Álvarez ya tiene una extensa carrera en el viejo continente, pasando por dos ligas diferentes y adquiriendo experiencia en ambos clubes, los cuales fueron el Ajax y el West Ham; ahora el oriundo de Tlalnepantla, Estado de México, seguirá su camino en otra institución del viejo continente.

¿Cuáles son los números de Edson Álvarez con el West Ham?

Edson Álvarez llegó al West Ham procedente del Ajax de Ámsterdam como un gran fichaje para el conjunto de los ‘Hammers’ por el nivel futbolístico que mostró en su paso por el Eredivisie.

Sin embargo, en la Premier League no pudo demostrar lo mismo que hizo con el conjunto cuatro veces campeón de la Champions League. El ‘Machín’ ha disputado 73 partidos con la camiseta del West Ham; dentro de esos encuentros tiene dos goles y tres asistencias.

Ahora tendrá que seguir su camino en otro club europeo, en busca de seguir en ritmo para llegar en el mejor nivel a la Copa del Mundo 2026, donde seguramente será titular en los tres partidos de fase de grupos y capitán del equipo de Javier Aguirre.

Edson Álvarez es uno de los indispensables para Javier Aguirre

La Copa del Mundo 2026 está a poco menos de 300 días de iniciar y la Selección Mexicana tendrá algunos partidos de preparación antes de meterse de lleno al torneo organizado por la FIFA, donde México será anfitrión.

Dentro del esquema de Javier Aguirre, Edson Álvarez es un futbolista indispensable para la columna vertebral del conjunto azteca, ya que puede jugar tanto de mediocampista como de defensa central si llega a faltar alguno de los dos zagueros.

Álvarez necesita fichar con un equipo europeo donde pueda estar en el cuadro titular constantemente, esto con la misión de poder seguir preparándose de cara al Mundial 2026 y llegar en su mejor momento al torneo más importante a nivel de selecciones.

