Edson Álvarez no debuta en el Fenerbahce y recibe una noticia que podría ser demoledora para su futuro

El mediocampista mexicano Edson Álvarez todavía no debuta con el Fenerbahce, pero las malas noticias no se harían esperar, pues hay un rumor que de ser verdad puede ser demoledor para el futuro del exjugador del América.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, el actual entrenador del Fenerbahce, José Mourinho, podría estar viviendo sus últimos minutos como estratega del club, ya que hay un gran interés por parte del Nottingham Forest, lo que puede ser perjudicial para Edson.

Pues se dice que el portugués José Mourinho fue clave para que el Fenerbahce contratara a Edson Álvarez y en caso de salir, el mediocampista azteca se podría encontrar con un entrenador que tal vez no le tenga tanta confianza y el rol del mexicano sería muy diferente al que se tiene proyectado.

Edson Álvarez ya fue presentado con su nuevo club

En su presentación oficial con el equipo, Edson Álvarez calificó al Fenerbahce como un “club mucho más grande de lo que pensaba”, además agradeció a la escuadra turca por el interés y por su bienvenida, sumado a que tiene muchas ganas de ya estar en el estadio.

“Antes que nada, gracias. El interés tanto del club como de la afición en los últimos días ha sido increíble. Sabía que el Fenerbahçe era un club enorme antes de venir aquí, pero desde el primer momento que llegué, vi que el Fenerbahçe es mucho más grande de lo que pensaba. Estoy muy feliz de estar aquí. Quiero entrenar con mi equipo lo antes posible, encontrarme con nuestra afición en nuestro estadio y jugar frente a ellos”, dijo.

En adición y hablando sobre la afición, Edson Álvarez, quien utilizará la camiseta ‘11, dijo que desde estos momentos lleva la playera del Fenerbahçe y que la afición puede estar tranquila porque dará lo mejor de él en el terreno de juego.

“He escuchado muchas cosas buenas sobre la afición del Fenerbahçe. Los comparo con los mexicanos. Son muy apasionados y lo dan todo por su equipo. Como jugador del Fenerbahçe, mostraré toda mi calidad en el campo y daré lo mejor de mí”, dijo Edson.

