Al América ya no le alcanza el dinero para pagar a un crack sudamericano y Pachuca piensa robárselo

El Club América soñaba con concretar un movimiento dentro del mercado de fichajes para reforzar la plantilla de André Jardine; sin embargo, Grupo Pachuca se metió en sus planes y serán los dueños del Real Oviedo, la institución que se quede con esta joya del futbol sudamericano, dejando a las Águilas con las manos vacías.

Con información que reveló El Desmarque de España, el Real Oviedo, equipo que pertenece a Grupo Pachuca, está por cerrar el fichaje de Thiago Fernández. El delantero de 21 años pertenece actualmente al Villarreal, equipo que se hizo de sus servicios hace unas semanas, pero ya piensan en mandarlo a otro equipo, ya que en este momento no tienen cupos para el argentino.

Es por eso que el Real Oviedo concretaría la llegada de Thiago Fernández como cedido con opción a compra hasta el final de esta temporada, la cual finaliza en el verano. Este movimiento es pensado del lado del Villarreal para que su nuevo delantero consiga minutos en el futbol español y, del lado del equipo de Grupo Pachuca, la incorporación será para fortalecer el equipo en busca de quedarse en primera división.

El Villarreal CF firma a @thiagocf_04 🤝



El club amarillo incorpora libre al futbolista argentino, que se incorpora al Submarino hasta junio de 2031



¡Bienvenido, Thiago! 💛



ℹ️ https://t.co/D1ft7PoGEN pic.twitter.com/zZSYkE6zCL — Villarreal CF (@VillarrealCF) January 2, 2026

América había buscado en el pasado a Thiago Fernández

Thiago Fernández acaba de emigrar al futbol de Europa, pero en el pasado la directiva encabezada por Santiago Baños buscó el fichaje del delantero argentino y el conjunto de Coapa estaba dispuesto a desembolsar 10 millones de dólares para traer al argentino al futbol mexicano.

Sin embargo, en ese momento el Vélez, equipo donde estaba Fernández, dio el visto bueno para realizar la transacción, aunque la razón por la que no se dio la transferencia fue por parte del jugador, pues su sueño era irse al viejo continente y no a México.

Lamentablemente para Thiago Fernández, meses más tarde de rechazar a las Águilas, sufrió una terrible lesión en los ligamentos de la rodilla, por lo que estuvo lejos de las canchas por poco menos de un año para recuperarse al 100 por ciento. Tiempo después, decidió no firmar la renovación con Vélez y se fue como agente libre al Villarreal.

"Thiago Fernández":

Por los comentarios que hizo contra la dirigencia de Vélez tras su salida del club pic.twitter.com/195cUy3uFD — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 1, 2026

América suma apenas tres incorporaciones a su plantilla

Después de tener un 2025 para el olvido en todas las competencias, el América inició el 2026 con el pie izquierdo, pues aún no han conseguido ganar en el torneo y lo que preocupa a la afición es que llevan 270 minutos sin poder anotar gol.

La directiva azulcrema apenas suma tres refuerzos para este torneo. El primero fue Rodrigo Dourado, procedente del Atlético de San Luis; días después anunciaron a Fernando Tapia, quien regresó al club tras su paso por Tigres, y Aarón Mejía, lateral derecho procedente de los Xolos de Tijuana.

Sin embargo, la directiva busca otro fichaje para reforzar al equipo, pero no han podido concretar nada en el mercado de fichajes, el cual está por terminar y el tiempo se acaba para Santiago Baños y compañía.

