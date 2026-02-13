Alana Flores insiste en pelear contra Samadhi Zendejas en Supernova: ‘Sin límite de peso’ | VIDEO

Parece ser que Alana Flores no desistirá frente a la pelea contra Samadhi Zendejas, a pesar de que la actriz ya dio a conocer que no se enfrentará contra la creadora de contenido en Supernova 2026.

La polémica se ha encendido después de que Samadhi Zendejas informó que estaba fuera de la competencia de boxeo, lo que provocó que Alana Flores retara a la famosa para retomar el compromiso.

Por un lado, Alana sostuvo que el problema que llevó a la cancelación de la pelea fue que el equipo de Samadhi y la propia actriz no estaban dispuestos a llegar al peso que habían acordado.

Supuestamente, la streamer tenía que subir 2 kilos y su contrincante bajar uno; sin embargo, se comenzó a especular gracias al hermano de la artista que en realidad la famosa tendría que haber bajado 10 kilos para competir contra la boxeadora amateur.

Posteriormente fue la propia Samadhi quién publicó un video en el que habla del reto que tenía para bajar 10 kilos, en referencia a la pelea que supuestamente ya no se realizará.

@samadhiza_ A mi gente, a mi equipo… gracias por creer en mí y por sostener este sueño conmigo. Hoy no nos vemos arriba del ring, pero seguimos trabajando juntos. ♬ sonido original - samadhiza

Alana Flores insiste en su pelea contra Samadhi

“Yo accedo a pelear contigo sin un límite de peso”, sentenció Alana, quien asegura que la negociación sobre el peso para la pelea siempre estuvo basado en la información que supuestamente un miembro del equipo de la famosa compartió al de Supernova.

En la conversación que mostró, se puede leer que supuestamente Zendejas mide 1.61 m y pesa 57.8 kilos. “No entiendo de donde salen esos 10 kilos que tenía que bajar”, cuestionó.

Además, recordó que en su pelea contra Arigeli, bajó entre 8 y 10 kilos para la pelea. “Yo estoy dispuesta a pelear sin un límite de peso, si este es un nuevo reto para mí, estoy dispuesta a tomarlo”, aseguró.

“Tú lo dijiste. No es contigo, es conmigo. Y eso es algo que a diario yo también tengo que vencer. No sé si esto sea una estrategia, pero estoy poniendo todo de mi parte para que esto se dé”, indicó.

De este modo, Alana lanzó el reto a Samadhi “a cumplir lo que empezó” y mencionó que le habría gustado llegar a una solución sin la polémica. “A veces siento que estoy envuelta en el caos”, se sinceró.

“Dios siempre tiene y por qué y para qué”, finalizó Alana Flores, dejando su reto a Samadhi Zendejas al aire y comenzando una nueva ola de comentarios en redes sociales.