Las Guerreras K-Pop ganan Mejor Película Animada en los Premios Oscar 2026

Las Guerreras K-Pop, también conocida como K-Pop Demon Hunters han ganado el premios Oscar a Mejor Película Animada, siguiendo la tendencia de toda la temporada de premios este 2026, donde la cinta de Netflix se convirtió en el filme animado ganador por excelencia.

Producida por Sony Pictures Animation, Las Guerreras K-Pop fue todo un éxito en la plataforma de Netflix, al grado que la cinta recibió no solo el Oscar a Mejor Película Animada, sino también un Critics Choice Awards y un Golden Globe en la misma categoría.

¿De qué trata Las Guerreras K-Pop?

La película estadounidense sigue la historia de Rumi, integrante del grupo HUNTR/X, una banda creada para mantener a raya con la música a los demonios que buscan acabar con la humanidad.

Si bien el grupo está a punto de conseguir asegurar la seguridad del mundo, todo se estremece cuando el lado demonio de Rumi comienza a alterar su voz, así como con la llegada de una extraña boyband conformada por demonios que buscan robarse a las fans de HUNTR/X.

Si bien la producción estuvo a cargo de Sony, el producto final fue vendido a la plataforma de Netflix, quien la estrenó en su plataforma el pasado 20 de junio de 2025, sin esperar el enorme éxito de la plataforma de streaming causó reacción en la cultura pop.

K-Pop Demon Hunters ı Foto: Especial

De este modo, las canciones del filme como ‘Golden’ o ‘Soda pop’ quedaron en los primeros lugares de las canciones más escuchadas por meses y la cinta fue estrenada en cines para aprovechar el hype, así como para hacerla elegible para los Oscar.

La idea de K-Pop Demon Hunters se comenzó a desarrollar en marzo de 2021, una idea concebida por Maggie Kang que buscaba hacer una cinta “ambientada en la cultura coreana” y buscó adentrarse en la mitología y demonología para crear algo único visualmente.

Si bien en un inicio se planeaba que el filme se estrenara el febrero del 2023 después de que Netflix consiguiera el filme, al final el proyecto fue retrasado y se pospuso hasta el 2025.

Además, los diseños de los personajes fueron inspirados en k-idols como Cha Eun-woo para Jinu, el lider de los Saja Boys. Además, se inspiraron en grupos femeninos de K-pop como Itzy, Blackpink y Twice.