Captan a Pedro Pascal con Rafael Olarra en el Museo Nacional de Antropología de la CDMX | VIDEOS

Pedro Pascal fue captado recientemente en la Ciudad de México junto con Rafael Olarra mientras visitaban el Museo Nacional de Antropología, lo que reavivó los rumores en redes sociales sobre el vínculo de los latinos.

Fue el pasado 24 de febrero que captaron a Pedro Pascal y Rafael Olarra en Los Ángeles durante un paseo al aire libre conde ambos lucían muy cercanos. Ambos se abrazaban y mantenían un contacto físico en todo momento que para muchos, ha hecho innegable que sostienen una relación romántica.

EXCLUSIVE: 👀 Pedro Pascal was seen getting handsy with pal Rafael Olarra in Los Angeles.



Photos: https://t.co/DYd0ovbnog pic.twitter.com/fGvTu4iHhx — TMZ (@TMZ) February 24, 2026

Antes, a mediados de febrero, los vieron juntos en Nueva York y posteriormente en una función de cine donde la química entre los dos parece ser innegable, para sorpresa de varios de los seguidores del actor.

Captan a Pedro Pascal con Rafael Olarra en el Museo Nacional de Antropología de la CDMX

Ahora, más de una semana después, la aparente pareja fue vista en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, recinto icónico de la capital mexicana. No tardaron en surgir las primeras imágenes tras su aparición.

En ellas, aparecen Pascal y Olarra paseando por las inmediaciones del museo relajadamente. En un video, los podemos ver en cámara lenta mientras recorren la explanada en camino al recinto. El actor sonríe animado y lleva una playera amarilla.

En otras fotos se les puede ver más de cerca. Según quienes los captaron en cámara, tenían una actitud romántica con el otro, lo que alimenta la teoría de millones personas sobre su romance que ellos no han confirmado.

Algunas de las reacciones fueron:

“¡Son novios, son novios"

“Viva mi Pedrito bello y que viva el amor “

“ Echando novio en Chapultepec".

“Awww se vino a noviar a México”.

“Mi esposo con su novio de paseo”.

El público se ha mostrado receptivo y abierto a conocer más sobre la inesperada relación de Pedro Pascal con Rafael Olarra, lo que confirmaría los rumores de hace años donde aseguraban que al actor le gustaban los hombres.