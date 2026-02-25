Pedro Pascal, uno de los actores más reconocidos de la actualidad, volvió a ser tendencia, aunque esta vez no por un estreno ni por su carrera profesional, sino porque, al parecer, está enamorado.

Recientemente se difundieron fotografías en las que el chileno aparece junto al empresario y director creativo Rafael Olarra, lo que ha desatado especulaciones sobre un posible romance. Fueron captados en Los Ángeles mientras paseaban; ambos se mostraron cercanos y afectuosos, intercambiando sonrisas y abrazos.

Las FOTOS de Rafael Olarra y Pedro Pascal juntos, ¿confirman romance?

Las imágenes difundidas en medios estadounidenses y redes sociales muestran a Pedro Pascal y Rafael Olarra paseando por Beverly Hills, Los Ángeles, abrazados por la cintura y compartiendo gestos de complicidad.

En una de las postales más comentadas, el actor apoya su rostro en el hombro del argentino, un gesto que muchos interpretaron como una señal de intimidad y romance. Lejos de mostrarse incómodos, ambos lucían relajados y sonrientes, disfrutando del cálido clima californiano.

Pedro Pascal et Rafael Olarra dans les rue de Los Angeles. ❤️ pic.twitter.com/u7BRyWKuex — Ciné Séries Actu 🍿 (@CineSeriesActu) February 24, 2026

No es la primera vez que se les ve juntos. En semanas recientes, fueron captados caminando por Nueva York y asistiendo a una función de cine para ver Cumbres Borrascosas. Estas apariciones han reforzado la teoría de que entre Pedro Pascal y Rafael Olarra existe algo más que amistad.

Pedro Pascal and Rafael Olarra spotted together in New York.



—— Both have been seen going out occasionally on dates.👀 pic.twitter.com/373rMkZBQW — PopPulse (@PoppPulse) February 19, 2026

Sin embargo, cuando un fotógrafo intentó preguntarles directamente sobre su relación, ambos optaron por el silencio. Del mismo modo, en redes sociales no han publicado fotos juntos ni alguna publicación que los relacione sentimentalmente.

Lo cierto es que las fotos de Pedro Pascal y Rafael Olarra hablan por sí solas, pues los abrazos y sonrisas cómplices hacen más que evidente que se están dejando llevar por el romance.

¿Quién es Rafael Olarra, quien sería pareja de Pedro Pascal?

Rafael Olarra es un director creativo argentino de 42 años. Nació en Buenos Aires y fue criado en Gualeguaychú, estudió dirección de arte en la Universidad del Cine y desarrolló una carrera internacional marcada por colaboraciones con Mario Testino y revistas como Vogue y Vanity Fair.

En 2010 se integró al Grupo Faena, donde trabajó en proyectos estéticos de hoteles y eventos culturales en Miami y Nueva York. Además, ha colaborado con figuras como Baz Luhrmann y Catherine Martin. En su perfil de Instagram se define como: “Viajero aventurero, escalador motivado y triatleta”.

Rafael Olarra fue vinculado sentimentalmente al actor británico Luke Evans entre 2019 y 2021, al parecer, su relación terminó en buenos términos. Además, según ha compartido, desde hace décadas es amigo de la actriz Sarah Paulson.