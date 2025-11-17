Intentan asaltar a turista rusa en Argentina y ella detiene a agresores a puño limpio | VIDEO

Turista rusa se defiende de asalto en Argentina y VIDEO se vuelve viral.

El estereotipo de que los rusos son habilidosos para las peleas a puño limpio parece haberse cumplido una vez más, según un video que circuló en redes sociales, donde una turista de esta nacionalidad detuvo un intento de asalto en su contra, en las calles de Buenos Aires, Argentina.

A través de medios digitales, circuló un video en donde se atestigua cómo, en las calles de la capital argentina, una mujer, quien fue identificada como turista rusa, pasea tranquilamente en su bicicleta hasta que es sorprendida con dos desagradables visitantes.

Como se ve en el video, un par de personas en una moto abordan a la mujer por la espalda y, presumiblemente, intentan quitarle sus pertenencias.

Sin embargo, la mujer, mostrando una impresionante fuerza, intenta jalonear la moto para evitar que los presuntos ladrones escapen… ¡y lo logró!

Aunque la moto con uno de los conductores sí alcanza a escapar, la mujer logra derribar a uno de los presuntos ladrones, con quien intenta forcejear. Probablemente, la turista intentaba recuperar alguna de las pertenencias que le habrían sido robadas por los conductores del vehículo.

Lo que parecía ser una pelea corta deriva en un conflicto largo, con la mujer forcejeando fuertemente con el presunto ladrón hasta que un puñado de personas, aterrados por la escena, se acerca a apoyar. Incluso, un par de vehículos le cierran el paso al hombre y la mujer para evitar que el primero escape.

El video termina en ese momento, por lo que no se alcanza a distinguir si la turista rusa recuperó sus pertenencias, si el ladrón fue detenido o cuál fue el resultado de esta curiosa escena.

Sin embargo, el momento causó júbilo entre los internautas, quienes celebraron que se hiciera un acto de justicia al no permitir que dos ladrones se salieran con la suya.

Otros más, además de celebrar la frustración del asalto, reconocieron la labor de la gente argentina al apoyar a la mujer en su intento de recuperar sus pertenencias y confrontar al presunto ladrón.

“En Argentina la gente reacciona. La única vez que me robaron grite e intenté correrlo [corretearlo], y veo que los autos giraban y comenzaban a seguirlo. Lo agarraron, me devolvió el celular y el juzgado lo hizo indemnizarme”, escribió un usuario en redes.

Algunos usuarios más encontraron graciosa la situación de que la mujer rusa confrontara con tanto arrojo a los presuntos ladrones, pues, dijeron, eso corresponde con el estereotipo de que la gente de la potencia euroasiática es ruda.

“Esa mujer golpeaba osos y bebía vodka en biberón cuando era niña, el tipo no tenía chances”, escribió un internauta.

